A mettere Enrico Ruggeri contro Loredana Bertè, nelle ultime ore, è l’affermazione che quest’ultima ha fatto sull’arrangiamento della super hit Il Mare D’Inverno, contenuta nel disco Jazz (1983) e oggi grande evergreen della musica italiana.

Il Mare D’Inverno arrangiata da Ivano Fossati?

È quanto accaduto ieri sera a The Voice Senior dopo l’esibizione di Stefano Costa sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen. Il concorrente ha scelto Loredana Bertè come coach e la cantante si è esibita insieme a lui con Il Mare D’Inverno. Dopo l’esibizione, dunque, la Bertè si è lasciata andare in una considerazione che riapre il dibattito sui crediti della sua canzone.

Il nome di Ivano Fossati, infatti, è sempre stato associato alla produzione del brano e non all’arrangiamento, tanto meno al testo. Loredana Bertè ha detto:

“Avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati. L’ho incisa con lui a New York, poi ho chiamato Ruggeri e gli ho fatto: ‘Senti che pezzo’. E lui: ‘Pazzesco’. È il tuo pezzo Enrico. Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco“.

Un utente su Twitter ha dunque interpellato Enrico Ruggeri per avere chiarezza sulla vicenda. Il cantautore milanese ha replicato sui social.

Enrico Ruggeri contro Loredana Bertè

Enrico Ruggeri si è dunque ritrovato a ribadire ancora una volta che l’arrangiamento de Il Mare D’Inverno era in realtà opera sua, firmata a quattro mani con Luigi Schiavone. Secondo la Bertè, invece, l’arrangiamento del brano sarebbe stato stravolto da Ivano Fossati nella versione che oggi conosciamo tutti. Da Ruggeri, però, arriva la risposta secca. Ecco le sue parole:

“Fossati è un grandissimo musicista, uno dei migliori di sempre. In questo caso, però, ha copiato in bella l’arrangiamento di Luigi Schiavone (soprattutto) e del sottoscritto“.

Per il momento Loredana Bertè non ha replicato. La cantante riaccende dunque un dibattito che altre volte ha reso necessario il chiarimento di Ruggeri. Nel 2019, per esempio, Donatella Rettore aveva attribuito a Fossati addirittura il testo del brano, e anche in quel caso la voce di Polvere aveva replicato sui social.

Secondo la versione ufficiale, dunque, Ivano Fossati è stato il produttore del brano mentre gli autori l’arrangiamento e il testo de Il Mare D’Inverno sono Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone.