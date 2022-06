Sì, c’è un nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury. Non è una fake news, né un’elaborazione ottenuta con l’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di un vero e proprio inedito che presto vedrà la luce.

Il nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury

Freddie Mercury ha lasciato questo mondo nel 1991, ma non prima di aver lasciato alle generazioni future la sua immensa eredità artistica e la sua grande lezione di rock e stile.

Di più, negli archivi dei Queen è spuntato un inedito registrato nel 1988. Lo hanno rivelato il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May in un’intervista su BBC Radio 2.

Taylor ha detto:

“Abbiamo trovato una piccola gemma con Freddie di cui ci eravamo dimenticati. È bellissima, davvero. È stata una scoperta. La canzone è tratta dalle registrazioni di The Miracle e credo uscirà a settembre“.

Roger Taylor ha definito il pezzo “passionale”. Come abbiamo appena letto, il nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury potrebbe arrivare a settembre ma per il momento non è ancora dato conoscere il titolo né la data di pubblicazione.

Ancora, Brian May ha aggiunto:

“È come se si fosse nascosto in bella vista. Abbiamo sentito il pezzo, ma ogni volta pensavamo che non ci fosse modo di salvarlo. Abbiamo però continuato a tornarci sopra e alla fine il nostro magnifico team di ingegneri del suono ci ha fatto capire cosa si poteva fare per salvarlo. È stato come rimetterne insieme dei frammenti. È un brano bellissimo, è commovente“.

I Queen in Italia con due date a Bologna

Il 2022 è l’anno del ritorno dei Queen in Italia con Adam Lambert alla voce. La band britannica si esibirà alla Unipol Arena di Casalecchio Di Reno, Bologna, con due date il 10 e l’11 luglio.

In questi giorni i Queen si sono esibiti in occasione del Giubileo della Regina Elisabetta II insieme ad Adam Lambert, infiammando l’evento con il loro rock vigoroso per omaggiare i 70 anni di regno.

Più volte si è parlato di un album di inediti dei Queen insieme ad Adam Lambert, ma i rumor sono stati smentiti più volte dai diretti interessati, specialmente dal frontman che si esibisce con la band solamente negli eventi dal vivo e dal chitarrista Brian May.

