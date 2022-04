70 anni di Regno e una grande festa a Buckingham Palace per la Regina Elisabetta II. Tra gli ospiti d’eccezione ci potrebbero essere anche i Queen, lo anticipa Brian May. Dal 2 al 5 giugno, il Regno Unito festeggerà la sua monarca e il 4 giugno è attesa la serata interamente dedicata alla musica. In programma per la Regina Elisabetta c’è un concerto in suo onore, protagonisti sul palco alcuni dei migliori artisti della musica internazionale, riuniti per renderle omaggio.

Tra loro potrebbero esserci i Queen, stando a quanto anticipa Brian May. La notizia è stata ripresa da NME e da altri media internazionali e sembra avere fondamento reale. Le star del concerto saranno più varie che mai, con esponenti del rock e del pop e anche della musica lirica.

Al Giubileo della Regina Elisabetta sono attesi personaggi del mondo del cinema e della TV ma anche della musica per festeggiare con lei la storia del Regno Unito e ripercorrere i momenti più importanti del Regno di Elisabetta II.

Al concerto per la Regina prenderanno parte diverse star internazionali, alcune delle quali sono già state confermate. Il primo ospite certo che ha trovato conferma ufficiale George Ezra ma non sarà di certo l’unico. A Buckingham Palace arrivano anche i Queen per il Giubileo della Regina Elisabetta II.

In una recente intervista per BBC Radio, May ha detto: “Non credo di essere autorizzato a dirlo ufficialmente, ma credo che possa succedere qualcosa”, in riferimento all’atteso evento in onore della Regina. Non solo. Brian May ha aggiunto: “Cosa posso dire? Potremmo esserci”, lasciando ben sperare.

Il concerto sarà aperto a soli 10.000 spettatori e si terrà nello spazio antistante Buckingham Palace.