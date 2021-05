Un nuovo album dei Queen presto in uscita? No, questo è quanto riportato da Brian May e Roger Taylor in un’intervista rilasciata al podcast Rock This With Allison Hagendorf. Tuttavia gli ex compagni di avventura di Freddie Mercury non hanno perso la speranza. Qualcosa è successo, e i due superstiti non escludono novità.

Adam Lambert è il frontman che i Queen hanno chiamato a rapporto per la dimensione live della band britannica, stella di American Idol e cantautore solista. Lo stesso Lambert non ha mai nascosto di non sentirsi affatto come il sostituto del compianto Freddie Mercury e probabilmente per questo la band non ha mai messo in cantiere un progetto discografico con Lambert alla voce. Un “mai” molto relativo, perché in realtà May, Taylor e Lambert si sono spesso incontrati per “divertirsi un po’”. Ecco le parole di Brian:

“Sì, ci siamo divertiti un po’. Non abbiamo concluso nulla che ci soddisfacesse appieno. Deve essere tutto perfetto, deve essere grandioso, se pubblichiamo qualcosa… ad ogni modo, sì, potrebbe succedere”

Roger Taylor aggiunge:

“Mi piacerebbe molto che accadesse ma, come ha detto Brian, deve essere tutto perfetto. Non può essere qualcosa di ordinario, penso ci rimarremmo male se uscisse qualcosa e tutti dicessero ‘Mmmm…’, deve essere tutto ottimo”.

Si parla dunque di vere e proprie sessioni di registrazione che la band ha messo in pratica in uno studio di Nashville durante l’ultimo tour di concerti. Adam Lambert, cui spetta il ruolo più difficile, non si è ancora pronunciato a riguardo. L’ultimo disco in studio dei Queen è Made In Heaven (1995) registrato senza Freddie Mercury ma con alcune tracce vocali rimaste inedite. L’ultimo album pubblicato insieme a Freddie Mercury, invece, è Innuendo (1991). Sono dunque passati 30 anni dall’ultima esperienza con Freddie e 26 dall’ultima raccolta di inediti.

Un “difficile compito”, si è detto, quello di Adam Lambert ma su questo aspetto interviene nuovamente Brian May a difesa sia dell’amico scomparso che del giovane talento che accompagna i Queen sul palco:

“Adam non imita Freddie, in nessun modo, ma è in grado di elevare ogni singolo pezzo, nelle sue interpretazioni, trasformandolo in qualcosa di nuovo”.

Nessuna sostituzione di Freddie, quindi, e proprio sul nuovo album dei Queen May e Taylor ribadiscono l’assoluto rispetto per il frontman scomparso, la ragione per cui qualora dovesse arrivare la novità più attesa degli ultimi 30 anni, questa dovrà essere perfetta.