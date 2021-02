Slitta al 2022 il concerto dei Queen a Bologna. La band di Bohemian Rhapsody che aveva programmato un tour europeo insieme ad Adam Lambert si è trovata costretta a rinviare tutte le date. L’annuncio arriva direttamente dai canali social dei Queen.

La nuova data del concerto dei Queen a Bologna

Il concerto dei Queen a Bologna era atteso all’Unipol Arena per il 24 maggio 2020 come data di partenza del Rhapsody Tour, ma per ovvie ragioni era stato rimandato al 23 maggio 2021. Le speranze si sono poi rivelate vane. Per l’occasione Brian May aveva annunciato che gli spettacoli del nuovo tour avrebbero portato l’eredità dei Queen ad un nuovo livello per via di una “produzione pazzesca” di cui l’intera band si era definita orgogliosa.

Oggi arriva l’annuncio che il concerto dei Queen a Bologna è stato nuovamente rinviato. La band britannica sbarcherà al capoluogo emiliano l’11 luglio 2022, sempre presso l’Unipol Arena. I Queen aggiungono che i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi.

Il messaggio dei Queen

I Queen non nascondono il proprio dispiacere per il rinvio del Rhapsody Tour, una condizione che sta toccando tutto il mondo della musica ancora una volta. La stagione dei concerti non può ancora riprendere perché la lotta contro il virus non si è ancora sconfitta. Per questo Roger Taylor, Brian May e il turnista Adam Lambert hanno affidato ai social la loro frustrazione per lo slittamento delle date.

Nelle loro parole, tuttavia, non manca la speranza che oggi più che mai si rivela necessaria. Brian May scrive:

“Le scene incredibili che abbiamo visto ai concerti dello scorso anno ora sembrano un sogno lontano e impossibile. Un minuto siamo in Australia che suoniamo e interagiamo con migliaia di persone felici e il minuto dopo siamo costretti a casa. Siamo davvero fortunati di aver portato a termine quel tour e riuscire a cavalcare sopra quell’onda che stava per abbattersi su di noi”.

Roger Taylor, insostituibile batterista, scrive:

“Quando torneremo a suonare dal vivo davanti al nostro pubblico sarà un nuovo e feroce attacco e festeggeremo per la fantastica esperienza di interagire davvero con loro un’altra volta”.

Infine Adam Lambert aggiunge:

“Dover rimandare di nuovo tutto ci lascia con l’amaro in bocca, ma la sicurezza è la prima cosa e non vediamo l’ora che sia la primavera del 2022 quando saremo di nuovo in pista, più forti di prima“.

Brian May del resto ha dovuto affrontare anche seri problemi di salute, da un’emorragia allo stomaco a un infarto, e proprio per questo ha sempre dubitato sulla sicurezza della riapertura dei concerti in piena pandemia. Con il recupero del concerto dei Queen a Bologna nel 2022 si spera che il mondo intero abbia già superato questo brutto incubo.