Arriva il personaggio di Flora in Fate The Winx Saga 2, già attesa nella prima stagione e più volte reclamata dai fan. L’attrice Paulina Chavez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) si è unita al cast dell’adattamento live-action di Winx Club nei panni della fata della terra.

La clip sopra dell’arrivo di Flora in Fate The Winx Saga 2 è stata svelata nell’arco della prima giornata della Geeked Week di Netflix. Altre new entry della seconda stagione sono Éanna Hardwicke (Normal People) nei panni di un personaggio di nome Sebastian e Brandon Grace nella parte di Grey.

Confermati i membri del cast della prima stagione: Abigail Cowen è Bloom; Hannah van der Westhuysen è Stella; Precious Mustapha è Aisha; Eliot Salt è Terra; Elisha Applebaum interpreta Musa; Sadie Soverall è Beatrix; Freddie Thorp è Riven; Danny Griffin è Sky; Theo Graham è Dane; Jacob Dudman è Sam; Ken Duken è Andreas; e Rob James Collier nel ruolo di Silva.

Fate The Winx Saga è uscito nel gennaio 2021 con la prima stagione. La protagonista è Bloom, studentessa della scuola di Alfea, un istituto nascosto al mondo degli esseri umani che addestra aspiranti fate. La ragazza non è come le sue coetanee: cresciuto tra gli umani, possiede un potere enorme ma anche pericoloso, in grado di distruggere entrambi i mondi. Bloom dovrà imparare a controllarlo e a conoscere meglio se stessa. È il primo adattamento live-action del mondo animato creato da Iginio Straffi.

Nonostante non abbia proprio accolto il favore della maggior parte del pubblico, la serie tv è comunque rientrata tra i titoli più visti della piattaforma sua in Italia che all’estero.

Brian Young sarà ancora una volta showrunner, produttore esecutivo insieme a Judy Counihan, Kris Thykier, Joanne Lee e Cristiana Buzzelli. Di seguito l’anteprima video della seconda stagione, pubblicata da Netflix:

Continua a leggere su optimagazine.com.