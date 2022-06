Le riprese de Il Commissario Ricciardi 2 sono ufficialmente iniziate. Taranto si è trasformata nella Napoli anni ’30, periodo storico in cui sono ambientate le vicende del poliziotto dotato di un “sesto senso”, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni.

Il protagonista Lino Guanciale è stato avvistato sul set da turisti e curiosi, condendosi ai suoi fan per qualche scatto e autografo. Le scenografie hanno occupato il centro storico della città vecchia, ma anche diverse strade: da via Duomo, ai palazzi nobiliari antichi, trasformati in abitazioni, così come i negozi, che per l’occasione sono tornati indietro nel tempo, diventando vetrine dell’epoca fascista.

Un poliziesco, noir, mystery e melò, la prima stagione della fiction di Rai1 è stata trasmessa a inizio 2021. L’opera di Maurizio De Giovanni, si compone di 15 libri che includono sia romanzi che racconti brevi.

Luigi Alfredo Ricciardi è un giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano. Introverso e solitario, Ricciardi ha un intuito e un innato dono per le indagini. Catturare gli assassini è una vera ossessione alimentata da quello che lui chiama “il Fatto”, una particolare dote ereditata dalla madre che tiene segreta a tutti. È in grado di vedere i fantasmi delle vittime di morte violenta che gli svelano, ripetendo ossessivamente, l’ultima frase detta o pensata prima di essere uccisi. Un “dono” che è anche una maledizione. Se da una parte gli consente di portare a termine il suo lavoro di poliziotto come nessun altro, dall’altra, nella vita privata, si dimostra una vera e propria dannazione.

Nel cast anche Antonio Milo nel ruolo del brigadiere Maione; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione.

La messa in onda de Il Commissario Ricciardi 2 è prevista tra l’autunno 2022 e l’inizio del 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com.