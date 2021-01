I libri del Commissario Ricciardi hanno ispirato l’omonima fiction di Rai1 con protagonista Lino Guanciale. L’opera di Maurizio De Giovanni, già autore della serie sui Bastardi di Pizzofalcone, è ambientata nella Napoli anni Trenta in piena epoca fascista.

Sono stati pubblicati 15 libri del Commissario Ricciardi che includono sia romanzi che racconti brevi. Per scoprire meglio il personaggio di Luigi Alfredo Ricciardi, uomo tormentato con un dono “maledetto”, ecco tutti i libri della serie letteraria di De Giovanni e in che ordine leggerli.

L’omicidio Carosino. Le prime indagini del commissario Ricciardi (2012)

Il libro costituisce un’antologia di racconti che racconta la genesi del personaggio creato da Maurizio De Giovanni.

Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi (2007)

Il primo della serie letteraria vede il commissario indagare sull’efferato delitto del grande tenore Arnaldo Vezzi, ucciso nel suo camerino alla prima dello spettacolo teatrale Pagliacci. Dal libro è stata tratta la prima puntata della fiction Rai.

La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi (2009)

Il commissario è chiamato a indagare sulla morte di Carmela Scalise, donna dalla doppia vita: cartomante e usuraia. Chi l’ha voluta morta? Qualche cliente deluso dalle sue previsioni oppure qualcuno che ha voluto vendicarsi perché ingannato dalle sue attività illecite?

Il posto di ognuno. L’estate del commissario Ricciardi (2009)

Le ultime parole della bellissima duchessa di Camparino aprono per Ricciardi un caso molto complesso: non solo dovrà indagare sulla morte di questa donna misteriosa, ma permetterà ai lettori di scoprire l’altro volto di Napoli, una città fatta di personaggi inquietanti che ostacoleranno il commissario in ogni modo.

Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi (2010)

Nella settimana dei morti, viene rinvenuto il cadere di un bambino di nome Matteo. Ricciardi cerca di indagare ma le autorità lo ostacolano perché in città sta per arrivare Mussolini. Sul luogo del delitto succede qualcosa: il commissario non riesce a sentire le ultime parole del piccolo. E se avesse perso il suo dono, o peggio, se Matteo non fosse stato ucciso lì?

Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi (2011)

È il Natale del 1931. In un ricco appartamento vicino la spiaggia di Mergellina sono rinvenuti i cadaveri di un funzionario della Milizia, Emanuele Garofalo, e di sua moglie Costanza. La figlia piccola si è salvata perché era a scuola. Sulla scena del delitto, Ricciardi ascolta le oscure ultime frasi della coppia, che non gli dicono molto. Il commissario dovrà quindi indagare più a fondo per scovare la verità, in compagnia della sua spalla, Maione.

Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi (2012)

Manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, è ritrovata morta, soffocata con un cuscino. Ricciardi deve districarsi in un groviglio di sentimenti e motivazioni. Strani sentimenti si intrecciano e il commissario scopre un nuovo lato della sua Napoli. Perfino il dottor Modo, fidato compagno di Ricciardi, viene coinvolto nell’indagine.

In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi (2014)

Nel caldo torrido di luglio, Ricciardi e Maione indagano su un caso che li poterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti che li faranno riflettere sulle relazioni con le donne della loro vita. Ricciardi ha difficoltà a lasciarsi andare, così Enrica fa un passo verso di lui, mentre la bellissima Livia, fa dei gesti azzardati. Per Maione la stessa felicità familiare sembra compromessa.

Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi (2015)

Imprigionato nel guscio della solitudine più completa, che non permette a nessuno di intaccare, Ricciardi è sulla soglia della disperazione. Un romanzo intimo, in cui le anime dei protagonisti sono così fragili da rompersi. Ciò costringe il commissario a fare i conti con sé stesso e i propri sentimenti.

Una domenica con il commissario Ricciardi (2015)

Un romanzo evocativo, in cui De Giovanni intreccia le voci e i ricordi dei suoi personaggi per raccontare la Napoli dell’epoca.

Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi (2016)

Vinnie Sannino, famoso pugile italo-americano, torna nella sua città natale per ritrovare l’amore mai dimenticato: Cettina. La vita, però, è andata avanti anche per lei, che ora è donna e moglie. Vedova, anzi: perché il marito, un ricco commerciante, viene trovato morto. Qualcuno lo ha assassinato finendolo con un pugno alla tempia, simile a quello che, in una sera maledetta, Vinnie ha vibrato sul ring dall’altra parte del mondo. Per Ricciardi e Maione, e per i loro cuori, sarà davvero una brutta settimana di pioggia.

Rondini d’inverno. Sipario per il commissario Ricciardi (2017)

Si avvicina il Capodanno e sul palcoscenico di un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi spara alla giovane moglie, Fedora Marra. Il colpo non era a salve, e Gelmi giura la propria innocenza, ma in pochi gli credono. Ricciardi è perplesso, ma con grande pazienza riuscirà a risolvere il caso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, la vita sentimentale del commissario pare arrivata a una svolta decisiva.

Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi (2018)

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete, amato da tutti, barbaramente ucciso. Intanto, Ricciardi ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. Il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturare una banda di rapinatori. Gli manca il figlio morto, ma non riesce a spiegarsi con sua moglie.

Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi (2019)

Nella sua ultima avventura, ambientata nel luglio 1934, Ricciardi indaga sulla morte di un uomo che gli ha quasi tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato è una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora. Prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.