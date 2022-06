In questo lunedì 6 giugno non funziona l’app MyVodafone e neanche il sito dell’operatore rosso. Nel primo pomeriggio odierno e più esattamente dopo le 14:30 si sono manifestate alcune anomalie per l’utilizzo dei servizi online e la situazione, intorno alle ore 15 di questa pubblicazione, resta la stessa. Cerchiamo dunque di capire quali siano i problemi in corso in questo momento.

La prima cosa da dire è che l’app MyVodafone non funziona in alcun modo, nonostante più tentativi di accesso. Dopo il lungo caricamento dello strumento sul logo rosso del vettore, appare una notifica a schermo che si riferisce al servizio non disponibile. Allo stesso tempo poi, collegandosi al sito Vodafone Italia, il malfunzionamento è abbastanza simile. Il browser tenta di ricaricare per qualche secondo la Home del portale ma, alla fine, viene restituito un messaggio di errore.

Come al solito, possiamo quantificare la gravità dei problemi attuali grazie al servizio Downdetector. Vengono in effetti segnalata un centinaio di testimonianze di clienti ai quali non funziona l’app MyVodafone e neanche il sito del vettore. In redazione sono stati effettuati degli opportuni test e i riscontri ottenuti coincidono esattamente con quanto già riferito. Per il momento non ci sono feedback ufficiali da parte dell’operatore che chiariscano il perché delle anomalie di questi minuti. Potrebbe essere in corso un qualche intervento di manutenzione dei sistemi ma non ci sono conferme al riguardo. Questo primo approfondimento non mancherà di essere integrato con ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Aggiornamento 15:30 . Mentre il sito sembrerebbe aver ripreso a funzionare in questi minuti, le anomalie continuano a restare tali per l’app MyVodafone. Questa continua a non essere disponibile e al tentativo di accesso si continua a visualizzare proprio la notifica di servizio non disponibile.

