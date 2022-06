Purtroppo ancora non funziona Fortnite in questa domenica 5 giugno per alcuni gamer e per specifiche funzioni. Ieri, sabato 4 giugno nella serata, sarebbe dovuta partire la Stagione 3 del Capitolo 3 ma, rispetto a questo prima tabella di marcia, qualcosa non è andata proprio come doveva andare. Cerchiamo di capire dunque cosa stia succedendo, anche sulla base delle informazioni provenienti dallo stato dei server.

Come già riferito, la Stagione 3 del Capitolo 3 sarebbe dovuta cominciare per tutti da qualche ora. Invece, tanti giocatori sono rimasti al palo senza poter usufruire della nuova esperienza promessa. Cercando una motivazione al fatto che non funziona Fortnite come dovrebbe in questa domenica, una risposta potrebbe provenire dall’analisi dello stato dei server di Epic Games. Non resta altro da fare che constatare, almeno alle ore 10:30 di questa domenica 5 giugno, come ci siano degli interventi di manutenzione in corso in riferimento al sito, al servizio specifico di login e a molte altre funzioni. Controllando la pagina di Epic Games con il dettaglio dei lavori in orso, apprendiamo anche di un errore imprevisto e ancora irrisolto per quanto riguarda proprio la Stagione 3 del Capitolo 3 del gioco.

Visto che oggi non funziona Fortnite a dovere per tanti giocatori, quando la situazione tornerà alla normalità e soprattutto quando inizierà sul serio la Stagione 3 del Capitolo 3? Difficile stabilirlo in questo momento quando i lavori di manutenzione termineranno vista la mancanza di feedback da parte della stessa Epic Games. Probabilmente i lavori stanno procedendo rapidamente per consentire ai giocatori di tutto il mondo di accedere alla nuova esperienza e non stupirebbe per nulla assistere ad un pieno ritorno alla normalità entro la fine della mattinata. Più di qualche gamers, in effetti, inizia a spazientirsi per il mancato via della stagione tanto attesa.

