I sondaggi WhatsApp non sono poi così lontani se oggi 3 giugno riusciamo ad aggiungere un nuovo tassello alla funzione in beta da svariati mesi. Dopo aver confermato che, nella creazione di una piccola indagine in app sarà possibile proporre fino ad un massimo di 12 risposte agli intervistati, esaminiamo la scheda che mostrerà i risultati della ricerca eseguita.

Nell’immagine di apertura articolo, scovata dall’instancabile WABetaInfo direttamente nella versione WhatsApp Beta per iOS siglata come la 2.22.12.73, possiamo scovare importante informazioni proprio sui sondaggi. Lo scopo di questi ultimi è senz’altro quello di raccogliere informazioni su preferenze di qualsiasi tipo nelle chat di gruppo: su un viaggio da fare, su un regalo da donare ad un amico, più semplicemente su cosa mangiare a cena. Ebbene, nello screen proposto ad inizio articolo, compare un’anteprima di come i risultati di un’indagine fai da te verranno proposti.

Una volta terminato uno dei sondaggi WhatsApp proposto nelle chat di gruppo, nelle impostazioni della funzione saranno visibili tutte le preferenze fornite, in termini di numero intero e di percentuale sul totale. In questo modo sarà davvero semplicissimo procedere con l’analisi di quanto raccolto e dunque anche giungere ad una conclusione per determinate conseguenze. I risultati saranno naturalmente ordinati in senso decrescente, da quello che ha ottenuto più voti a quello che ne ha accumulati di meno o addirittura zero. Per quanto non ancora possibile nella beta per iOS esaminata oggi, dovrebbe essere possibile ben presto esplorare la singola risposta e dunque verificare esattamente chi l’ha fornita.

Come sempre, visto il permanere in beta della funzione dei sondaggi WhatsApp, è impossibile stabilire quando la novità sarà effettivamente pronta per tutti. Anche se per ora le ultime implementazioni hanno riguardato soltanto il servizio di messaggistica per iPhone, non ci sono particolari dubbi sul farro che l’utile strumento arriverà anche per Android, più o meno nello stesso momento.

