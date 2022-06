Prezzo di grande appeal su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna, top di gamma che può soddisfare le esigenze di molti utenti desiderosi di averlo finalmente tra le mani. Sicuramente non bisogna lasciarsi scappare l’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce, visto il prezzo piuttosto interessante e non è un caso che le unità a disposizione stiano terminando in poco tempo.

Scende sotto la soglia degli 800 euro l’iPhone 13 su Amazon a giugno: prima offerta del mese disponibile

Altro rilancio, dunque, dopo quello dello scorso fine settimana. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta di Amazon per questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Il costo finale è di 799 euro ed è il risultato di uno sconto del 15% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro. Come si può ben notare c’è uno sconto importante che bisogna prendere in considerazione se si ha intenzione di avere finalmente tra le mani questo iPhone 13.

Inoltre c’è anche la possibilità di poter pagare l’intera cifra a rate grazie a Cofidis, rendendo in questo modo la spesa più leggera. Attualmente le scorte a disposizione sono poche, ciò significa che bisogna affrettare i tempi se si ha intenzione di approfittare di tale offerta. Per la consegna, che risulta essere assolutamente gratuita, bisogna attendere un po’ di giorni, ma ne varrà sicuramente la pena. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le specifiche tecniche di questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna. Tale top di gamma dispone di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e si trova con una novità interessante che riguarda il comparto fotografico.

Spazio infatti alla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Apple ha voluto puntare molto sull’aspetto fotografico di questo iPhone 13, ritroviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic e chiaramente si può contare anche sulla connettività 5G. Infine è un top di gamma resistente all’acqua ed alla polvere.