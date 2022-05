Il Samsung Galaxy S21 sta già ricevendo l’aggiornamento di giugno in Europa ad oggi 31 maggio, dunque un giorno prima che il nuovo mese estivo. Il produttore sudcoreano si conferma molto attento nel supporto software anche di dispositivi non recentissimi, proprio come nel caso dei top di gamma della passata generazione 2021. Per il momento, del nuovo update non si hanno tutti i dettagli ma è già possibile commentare qualche elemento.

Il Samsung Galaxy S21 viene aggiornato in tutte le sue tre varianti in queste ore, dunque nel modello standard, Plus e anche Ultra. La versione del pacchetto è siglata come la G998BXXU5CVEB . La distribuzione, come al solito, è appena partita in Germania: da sempre i possessori dei dispositivi tedeschi a marchio Samsung godono delle anteprime software di tanti firmware nel vecchio continente. Non fa alcuna eccezione neanche il caso odierno: ciò non toglie tuttavia che molti altri paesi godranno ben presto del rilascio. Anche in Italia il pacchetto dovrebbe arrivare molto presto, forse anche solo nell’ordine di qualche giorno.

Cosa cambia con l’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy S21? Sarebbero qualche dozzina le vulnerabilità corrette dagli sviluppatori con il loro lavoro, tra minacce presenti nel sistema operativo Google e altre incluse nell’interfaccia proprietaria Samsung One UI. Non mancheranno neanche dei piccoli miglioramenti per le prestazioni del telefono e dunque le sue performance. Al contrario, non sono per nulla incluse nell’update novità in termini di funzioni, trattandosi solo di un firmware minore correttivo e non incrementale.

Nulla da ridire dunque sul supporto dedicato ai Samsung Galaxy S21. Le patch mensili stanno raggiungendo il telefono puntualmente, se non in anticipo come in questo caso e probabilmente questa pianificazione resterà tale ancora per tutto il 2022. Con il 2023 vedremo poi cosa succedere alle ex ammiraglie,

