Quali saranno le novitò di iOS iOS 16? Ad una settimana esatta dalla WWDC 2022, il tradizionale convegno Apple per gli sviluppatori, possiamo tirare le somme di tutti i rumor esaminati fino a questo momento. In particolar modo, è stato l’esperto Mark Gurman di Bloomberg a fornirci un resoconto sull’update ai blocchi di partenza, almeno per gli sviluppatori mella prima beta.

Gurman ribadisce il carattere molto innovativo del nuovo sistema operativo iOS 16 con nome in codice Sidney. Ci sarà, ad esempio, una completa rivisitazione del sistema di notifiche, dell’app Messaggi e di quella Salute. Ancora, si da oramai per certa anche una piccola grande rivoluzione per la schermata di blocco.

Proprio per la schermata di blocco, dalle parti di Cupertino, si stanno pianificando importanti miglioramenti che includono anche sfondi e nuovi widget. La vera grande novità sarebbe rappresentata da dalla specifica schermata sempre attiva. In pratica Apple sarebbe finalmente pronta all’Always on Display, una prerogativa di tanti device Android da anni oramai. Gli utilizzatori finali potranno dunque visualizzare sempre sul display alcune informazioni come l’orario ma anche il numero di notifiche per determinate app. Peccato solo che la preziosa novità appunto non sia per nulla pensata per tutti i dispositivi ma appannaggio solo dei melafonini più recenti, ovvero modello Pro e Pro Max dei melafonini 2022.

Sempre Gurman, pur non essendone certo, sottolinea che con l’aggiornamento iOS 16 dovrebbe esserci una rivisitazione delle funzione multitasking e nella gestione delle finestre di sistema. Ancora, è previsto un notevole stravolgimento dell’app Messaggi con feature e comandi molto simili a quelli del proprio social network. Per questa e altre conferme dovremo aspettare solo una settimana in più con l’annuncio del nuovo update dalla viva voce di Tim Cook dal campus Apple di Cupertino.

