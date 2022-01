La reunion di Friends sbarca in chiaro, in onda su Tv8 il 5 gennaio in prima serata, dopo la distribuzione su Sky e Now lo scorso maggio, in contemporanea con HBO Max negli Stati Uniti. Un modo per rivedere lo spettacolo celebrativo dell’iconica sit-com degli anni Novanta, una serata-evento che ha riunito dopo diciassette anni dall’ultimo episodio di Friends i suoi sei protagonisti: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer si sono ritrovati sui set dello Stage 24 della Warner Bros riallestiti per l’occasione, con gli appartamenti e la caffetteria ricostruiti nei minimi dettagli per ospitare sia il sestetto che una serie di guest star, dagli interpreti secondari della sit-com a ospiti come Lady Gaga. Ecco 5 curiosità sulla reunion di Friends (qui la nostra recensione).

La reunion di Friends sarà “l’ultima volta”

Lo show di HBO Max rimarrà un unicum, la prima dopo la fine della serie e anche l’ultima reunion degli attori di Friends: il cast e i creatori della serie, Marta Kauffman e David Crane, sono d’accordo sul fatto che non ci sarà un revival o un sequel, visto che il finale del 2004 ha messo d’accordo tutti e qualsiasi tentativo di riaprire la trama scontenterebbe chiunque. Come ha sottolineato Courteney Cox durante lo speciale, “questa è l’ultima volta che ci ritroveremo insieme in pubblico“, mentre in privato c’è la promessa di rivedersi ancora.

La reunion di Friends in casa Aniston

Quella del 27 maggio scorso era stata anticipata da una reunion in casa Aniston: l’attrice aveva ospitato a Los Angeles i cinque colleghi per una cena nel 2019, scattando una foto di quella serata che sarebbe diventata il suo primo post su Instagram, capace di mandare in tilt la piattaforma per i troppi tentativi di connessione. Aniston è sbarcata sul social network nell’ottobre 2019 e ha voluto inaugurare il suo profilo con una foto che la ritrae insieme a Cox, Kudrow, LeBlanc, Schwimmer e Perry: di sicuro un incontro propedeutico a quello realizzato da HBO Max (inizialmente previsto per la primavera 2020, poi rimandato causa Covid), di cui tutti e sei gli attori sono stati anche produttori esecutivi.

Un cachet milionario per la reunion di Friends

Secondo The Hollywood Reporter, ognuna delle sei star di Friends è stata pagata tra i 2,4 e 3 milioni di dollari per prendere parte a Friends: The Reunion. Nulla in confronto a quanto percepivano, tutti allo stesso modo, dalla nona stagione in poi, quando hanno ottenuto un compenso-monstre di un milione di dollari a episodio grazie al successo incredibile della serie. E pensare che per la prima stagione, quando alcuni di loro erano ancora emeriti sconosciuti, erano stati retribuiti “solo” 22.500 per episodio.

La rivelazione della reunion di Friends

Tra tanti dettagli rivelati nel corso dello show – dalla memoria traballante di Courteney Cox all’incidente di scena di Matt LeBlanc, passando per l’ansia di Perry fino ai dettagli sui casting di ciascun attore – c’è sicuramente l’infatuazione reciproca tra Jennifer Aniston e David Swimmer. Quasi a smentire le voci che li volevano in conflitto, i due attori hanno ammesso di essersi innamorati sul set delle prime stagioni, ma di aver rinunciato ad avere una storia perché entrambi impegnati in altre relazioni. Ne è seguito un gossip estivo risultato infondato, secondo cui avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la reunion. In seguito Jennifer Aniston non ha lesinato battute sul suo interesse per Schwimmer, ma a quanto pare la loro intesa resterà cristallizzata sullo schermo nella storia tra Ross e Rachel.

La reunion di Friends apre la strada ad altri ritorni?

L’entusiasmo per la reunion di Friends sembra aver invogliato molte altre star a pensare di fare lo stesso: oltre a quella del cast di Harry Potter, prodotta e distribuita dalla stessa HBO Max, altri cast potrebbero prendere spunto da questo speciale per eventi simili. Per esempio, Evangeline Lilly di Lost ha auspicato un “ritorno” sull’isola dei naufraghi del volo Oceanic 815 dopo oltre dieci anni dalla fine della serie, mentre Kaley Cuoco ha dichiarato di voler riunire il cast di The Big Bang Theory, che si è detto addio molto più di recente, nel 2019, con la dodicesima stagione.

