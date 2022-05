Don Matteo 14 ci sarà? Mentre va in onda il finale della tredicesima stagione, il pubblico si chiede come proseguirà la fiction e se ci sarà un nuovo ciclo di episodi.

Il futuro è in realtà ancora incerto. Nonostante i dubbi iniziali sul passaggio di testimone tra l’inossidabile Terence Hill e la new entry Raoul Bova, gli spettatori hanno saputo accogliere molto bene il giovane parroco Don Massimo, e pian piano si sono affezionati al suo personaggio, scoprendone pian piano tutte le sue sfumature..

L’affetto si è concretizzato con gli ascolti: l’arrivederci di Terence Hill non ha intaccato per nulla i numeri record della fiction che, giunta alla tredicesima stagione, ha continuato a totalizzare all’incirca il 30% di share (in alcune puntate toccando punte del 31%) con una media di 5-6 milioni di spettatori ogni settimana. Insomma un successo forse inaspettato, dato che sostituire una colonna portante come Terence Hill, volto del buon parroco di Gubbio e poi di Spoleto, dopo vent’anni, era un’operazione rischiosa, ma non impossibile.

Don Matteo 14 quando uscirà? In caso di rinnovo ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve, la nuova stagione potrebbe uscire non prima del 2024. Come di consueto, i tempi di produzione della fiction sono molto lunghi poiché ogni puntata dura 100 minuti (in totale ne sono 10 da realizzare). Quindi c’è ovviamente da attendere. La tredicesima è stata un po’ l’eccezione poiché c’è stato il COVID di mezzo e le riprese hanno richiesto più tempo del previsto.

Resta da capire, inoltre, l’intenzione della Rai: proseguire senza Terence Hill (dandogli quindi la possibilità di godersi ancora un po’ il suo meritato riposo) ora che il pubblico si è abituato alla presenza di Raoul Bova? Oppure gli spettatori sentiranno la mancanza del parroco in bicicletta? Ai posteri l’ardua sentenza.

