La figlia di Jovanotti si è laureata e lo ha annunciato su Facebook. Lei, Teresa Cherubini, è un’appassionata di illustrazione e per questo ha scelto di frequentare la School Of Visual Art di New York. Per la cerimonia, papà Lorenzo e la moglie Francesca Valiani sono volati nella Grande Mela per stare vicini alla figlia.

Teresa ha scritto sui social: “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”, doverosa citazione dall’opera Rosso, Bianco & Sangue Blu di Casey McQuiston. Per il momento Jovanotti non ha rilasciato dichiarazioni sui social. La moglie Francesca, invece, ha postato una foto di gruppo di Teresa insieme alle sue colleghe, riprese di spalle e con le toghe addosso.

Per Teresa, 23 anni, è una nuova vittoria. Nel 2020 era emerso che la giovane figlia d’arte stava lottando contro un linfoma di Hodgkin, malattia che ha sconfitto totalmente nel 2020. Lo stesso Jovanotti ha raccontato il percorso della figlia in un’intervista a Domenica In: “È stata strepitosa”

Teresa, del resto, aveva raccontato la sua conquista in un post sui social:

“Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi”.

Con immensa gioia, Jovanotti vede sua figlia riprendere i suoi anni e staccare un nuovo ticket importante nella sua esistenza. A breve partirà il Jova Beach Party 2022: il 2 luglio ci sarà la prima a Lignano Sabbiadoro (UD). L’ultima data sarà a Bresso, presso l’Aeroporto di Milano, il 10 settembre 2022.

Nel frattempo si attende il completamento de Il Disco Del Sole, nuovo e ambizioso progetto discografico di Lorenzo Cherubini di cui il cantautore sta pubblicando tanti piccoli EP che andranno a completarsi entro la fine del 2022. L’ultima pubblicazione è stata Mediterraneo, con 8 nuovi inediti ai quali ne seguiranno altri nel corso dell’estate.

