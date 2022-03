Nuovo step per Il Disco Del Sole: il prossimo capitolo è Mediterraneo, un pacchetto da 8 inediti che si aggiunge a tutti gli altri lanci del cantautore romano che in questo 2022 è ritornato in piena forma.

Mediterraneo di Jovanotti

Mediterraneo di Jovanotti sarà fuori il 1° aprile. La scorsa settimana Lorenzo Cherubini ha pubblicato il singolo I Love You Baby, ennesimo step che separa Il Disco Del Sole dal Jova Beach Party 2022, il ciclo di concerti che porteranno l’artista sui palchi delle spiagge più belle d’Italia.

Mediterraneo di Jovanotti includerà 8 inediti di cui il cantautore non ha ancora rivelato il nome. Mediterraneo seguirà La Primavera, il primo pacchetto di inediti che nel corso dell’anno andranno a comporre in modo definitivo Il Disco Del Sole, un progetto ambizioso che non uscirà in un’unica soluzione come accade negli album ordinari. Come suggerisce il titolo, mentre La Primavera anticipava l’inizio della bella stagione, Mediterraneo celebra in anticipo l’arrivo dell’estate.

Il Disco Del Sole

Il Disco Del Sole è il nuovo progetto discografico di Jovanotti. Quest’anno Lorenzo Cherubini mette insieme tanti piccoli pacchetti che andranno a sommarsi per comporre il disco definitivo. Le novità possono arrivare settimana dopo settimana o mese per mese.

Mediterraneo di Jovanotti è la seconda parte dopo La Primavera e sarà fuori venerdì 1° aprile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Per questo nuovo progetto Jovanotti ha collaborato con il produttore di fama internazionale Rick Rubin, e nel frattempo ha collaborato anche con l’amico e collega Gianni Morandi sia nel singolo sanremese Apri Tutte Le Porte che ne L’Allegria.

L’ultimo disco di inediti di Jovanotti è Oh, Vita! (2017). Dal 2019 Lorenzo Cherubini ha scelto la strada degli EP in simultanea con le date del Jova Beach Party. Il primo EP, infatti, si chiama Jova Beach Party (2019) e contiene successi come Prima Che Diventi Giorno.