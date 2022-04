Jovanotti a Domenica In, su Rai1 parla della figlia Teresa e delle battaglie che la ragazza ha combattuto e vinto contro la malattia. “Teresa ha avuto un momento di difficoltà ma è stata strepitosa”, le parole di papà Lorenzo in Rai, ospite della padrona di casa, Mara Venier.

C’è spazio per la musica, la sua più grande passione, ma anche per la seconda passione più grande della sua vita: la bici. Jovanotti è solito intraprendere lunghi viaggi pedalando e su Rai1 ha parlato della passione per le due ruote ma non solo. Ha parlato anche della sua famiglia, della moglie e della figlia Teresa che non troppo tempo fa ha raggiunto le pagine dei giornali per la malattia contro la quale stava combattendo.

Ha parlato poi di suo padre con Mara Venier. In uno dei suoi celebri viaggi in bici ha incontrato infatti un uomo che glielo ha ricordato e ha deciso di trascorrere con lui un intero pomeriggio.

“In uno di questi viaggi ho incontrato un uomo che era identico al mio babbo, lo stesso piglio burbero… Il mio babbo, solo un po’ più piccolo e ci ho passato un pomeriggio insieme. Mi piace pensare che il mio babbo adesso sia in Cile e gestisca un alberghetto sulla strada”, ha raccontato Jovanotti a Domenica In.

La malattia della figlia Teresa

A Teresa Cherubini era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. I primi sintomi, nel 2019, quanto Teresa ha accusato un forte prurito alle gambe, il primo campanello d’allarme. Dopo accertamenti approfonditi, le è stata diagnosticata la malattia e la giovane ha iniziato un lungo ed impegnativo percorso che l’ha condotta alla guarigione completa, nel 2021.