Dopo l’apertura del tour a Trento, con 120.000 persone presenti, per Vasco Rossi è giunto il momento della seconda tappa della tournée 2022. Vasco Rossi a Milano il 24 maggio si esibirà in concerto all’Ippodromo Milano Trenno e sono disponibili in prevendita gli ultimissimi biglietti per partecipare.

La scaletta di Vasco Rossi a Milano, come quella di Trento, include tutti i suoi maggiori successi per consentire ai fan di ripercorrere la carriera del Blasco dagli esordi ai brani più recenti. Di seguito tutti i dettagli.

Ultimi biglietti per Vasco Rossi a Milano (Ippodromo Milano Trenno)

Sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti per assistere al concerto di Vasco Rossi a Milano. La data si terrà domani, martedì 24 maggio, presso Ippodromo Milano Trenno.

Sono disponibili per i fan del Blasco ulteriori disponibilità molto limitate. Invitiamo quindi gli interessati a procedere quanto prima all’acquisto. I biglietti disponibili sono in vendita nel settore del Pit Gold al prezzo di 86,25 euro e nel settore del posto unico al prezzo di 74,75 euro. Alla data odierna, non è più possibile il cambio nominativo. Per tutte le date del Vasco Live Tour 2022 era possibile fare il cambio nominativo entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento di ogni singolo concerto.

Se non si è riusciti ad effettuare il cambio, è possibile recarsi direttamente all’ingresso per ricevere assistenza dal personale dedicato.

Scaletta Vasco Rossi a Milano, 24 maggio

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

(bis)



Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara