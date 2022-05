Arriva in elicottero a Trento, per evitare che la sua auto resti intrappolata nel traffico causato dallo spostamento di 120.000 persone, tante sono quelle giunte alla Trentino Music Arena da ogni angolo della penisola. Vasco Rossi a Trento lancia anche un messaggio di pace, e invita a cessare la guerra in Ucraina.

“Fanc*lo la guerra”, urla il rocker di Zocca dal palco della prima tappa della sua tournée, un concerto – quello di Trento – che arriva dopo due anni di pandemia e che sembra essere realizzato in una situazione quasi surreale. Si ritorna agli assembramenti e ai parterre pieni zeppi di fan urlanti che al Blasco si uniscono in coro, canzone dopo canzone.

La musica, prima di tutto. Sui social Vasco Rossi aveva condiviso la felicità di poter tornare finalmente sul palco. “La parola d’ordine di quest’anno è

“ FINALMENTE “. Finalmente siamo di nuovo insieme… finalmente la fine del mondo… finalmente ricominciano i concerti… Finalmente torniamo a divertirci… a sognare. A ballare… ad assembrarci e.. ad accoppiarci..!!”, scriveva su Instagram qualche giorno fa.

“Viva la musica l’amore e la vita!”, il suo inno, un inno alla pace e contro il conflitto tra Russia e Ucraina che prende forma e voce anche sul palco.

“Siamo contro la guerra e contro tutte le guerre perché tutte le guerre sono contro la civiltà, l’umanità, le donne, i bambini, gli anziani. Fu*k the war. Pace amore e musica: date una chance alla pace”, le parole di Vasco Rossi sui bis, all’interno di una scaletta che lo tiene sul palco per oltre due ore di live.

Si continua nei prossimi giorni.

Ecco le date:

20/05/2022 – Trento – Trentino Music Arena

24/05/2022 – Milano – Ippodromo Milano Trenno

28/05/2022 – Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

03/06/2022 – Firenze – Ippodromo del Visarno

07/06/2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

11/06/2022 – Roma – Circo Massimo

12/06/2022 – Roma – Circo Massimo

17/06/2022 – Messina – Stadio San Filippo

22/06/2022 – Bari – Stadio San Nicola

26/06/2022 – Ancona – Stadio del Conero

30/06/2022 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

