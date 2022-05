Mai come in questa stagione i nostri amati ragazzi sono in pericolo e il trailer di Stranger Things 4, rilasciato poco fa da Netflix, non fa altro che confermarlo. I fan sono in trepidante attesa soprattutto dopo il rilascio dell’ultimo trailer, quello definitivo, in vista dell’arrivo sulla piattaforma del primo volume della quarta stagione dal 27 maggio mentre per il volume 2 dovremo attendere l’1 luglio, cosa ne sarà di questo finale e chi morirà?

Il trailer si tinge sempre più di soprannaturale confermando questa versione ‘dark’ della serie mentre i personaggi non solo si ritroveranno nuovamente nel Sottosopra ma anche in balia di un nuovo nemico, Vecna. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins e i ragazzi si preparano ad incontrarsi ancora dopo questo periodo passato lontani a causa del trasferimento di Unidici e i suoi.

In questo periodo particolarmente vulnerabile, però, a tenere tutti impegnati è una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra non prima di aver fatto un altro salto nel passato, ma cosa c’è che ancora non sappiamo?

Tra le sorprese che ci aspettano, i suoi creatori hanno rivelato che la quarta stagione durerà come un film e che i 9 episodi supereranno un’ora, soprattutto l’ ultimo che arriverà a due ore e trenta minuti. Mentre i ragazzi si affannano a risolvere l’ennesimo mistero e affrontare il nuovo nemico, Hopper si trova nel Gulag russo pronto a combattere contro gli implacabili Demogorgoni. La Russia sa ancora come aprire i portali e come si legano le due storie che possiamo rintracciare anche nel trailer di Stranger Things 4?

Ciliegina sulla torta è il gruppo formato da Steve, Nancy e Robin che si uniscono alla battaglia nel Sottosopra anche se sembra che la situazione non sarà affatto facile. Qualcosa da non perdere è che Max sembra essere al centro dell’attenzione di Vecna, tutto questo è legato alla morto o al ritorno di Billy?