Ci ha pensato il cast di Stranger Things 4 ad anticipare la maggiore novità della prossima stagione, che arriverà con la prima parte su Netflix il prossimo 27 maggio. Si tratta di un nemico più enigmatico, pericoloso e orrorifico di quelli visti finora, il cui nome è Vecna: è il nuovo prodotto del Sottosopra pronto a devastare Hawkins, a meno che il gruppo di adolescenti che ha affrontato il Demogorgone non si metta all’opera per sconfiggere questa nuova minaccia.

All’anteprima mondiale di Stranger Things 4 che si è tenuta a Brooklyn, New York, il produttore esecutivo e regista Shawn Levy ha anticipato ai microfoni di Variety che “Vecna ​​fa sembrare tenero un Demogorgone“. Gli ha fatto eco David Harbour, che interpreta il capo della polizia di Hawkins Jim Hopper, parlando del nuovo mostro da combattere come di “un orrore psicologico davvero mai visto prima”.

Stranger Things 4 promette dunque di fare un salto di qualità nella sua esplorazione del Sottosopra, finora rimasto un labirinto misterioso ritratto come “questo mondo del selvaggio west in cui ci sono creature che corrono in giro, c’è violenza, ma non abbiamo mai visto qualcosa di così psicologicamente malvagio come questo“, ha spiegato Harbour. Secondo l’attore, questa nuova aggiunta alla trama è “eccitante perché è un vero grande cattivo di cui avevamo bisogno nella serie“.

Ovviamente Stranger Things 4 ripartirà soprattutto dal grande cliffhanger della terza stagione, ovvero la sorte di Hopper: apparentemente morto per salvare la città dai mostri del Sottosopra, è in realtà prigioniero dei Russi in un gulag. Parlando del suo personaggio, Harbour ha dichiarato:

In un certo senso, un pezzo di lui muore quando ciò accade. Aveva bisogno di liberarsi di questi strati che erano cresciuti su di lui, questo tipo di sporcizia che gli impediva di essere l’uomo che poteva combattere questo male del Sottosopra.

In Stranger Things 4 la trama di Hopper non sarà strettamente legata a quella del mostro Vecna, ma l’attore assicura che “c’è un Demogorgone in una prigione russa con cui ho a che fare. È piuttosto terrificante“.

