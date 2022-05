Ci sono alcune anomalie da segnalare in questi giorni di maggio: non funziona l’app Postepay per diversi utenti che di norma fanno affidamento sullo strumento per la gestione della loro carta prepagata. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down del servizio, ecco che è importante dettagliare le anomalie, anche per scovare un’eventuale soluzione al problema.

In che senso non funziona l’app PostePay in questi giorni? Al momento del login al servizio, diversi utenti non riescono a portare a buon fine la loro autenticazione. Visualizzano sempre il messaggio di errore, nonostante numerosi tentativi. A nulla vale la chiusura e la riapertura dell’app e sembra davvero impossibile fruire normalmente del servizio per effettuare una ricarica, fare un saldo, procedere ad un trasferimento denaro.

Visto quanto riportato prima, quali potrebbero essere i motivi principali per i quali non funziona l’app Postepay? Dopo aver raccolto una serie di testimonianze al riguardo, si potrebbe ipotizzare qualche bug tecnico per lo strumento in uso. Va nella direzione di questo stato delle cose il fatto che in tanti abbiano trovato una soluzione in un semplice aggiornamento, sempre dell’app PostePay dallo store di riferimento, dunque dal Play Store per Android e dall’App Store Apple per gli iPhone. In effetti, dopo l’adeguamento all’ulteriore versione del servizio di Poste Italiane, in molti dichiarano di essere riusciti ad effettuare l’acceso al tool senza più particolari problemi.

Nel caso in cui non funzioni ancora l’app PostePay per qualcuno dei nostri lettori, il consiglio utile è quello di contattare l’assistenza all’indirizzo mail specifico assistenza_postepay@poste.it. In questo modo si potrà ottenere supporto dedicato da parte degli sviluppatori che dovrebbero risolvere qualsiasi errore in breve tempo. Eventuali feedback dovrebbero essere forniti, se non proprio in questa domenica 22 maggio, comunque in breve tempo.

