KJ Apa di Riverdale non nasconde di essere piuttosto triste per la fine della serie tv. Il teen drama della CW, infatti, è stato confermato per una settima e ultima stagione, che andrà in onda nel 2023.

“Ero un po’ triste”, ammette il giovane attore in un’intervista video a TVLine. “Cerco di non pensarci, perché più ci penso, più diventa reale”. Però ammette: “Penso che molti di noi abbiano previsto che la settima stagione sarebbe stata l’ultima stagione”, osserva. “Quindi non è stata una sorpresa per me.”

La sesta stagione, però, è ancora in onda negli Stati Uniti. In questa stagione, il personaggio di KJ Apa, Archie, ha scoperto di avere dei misteriosi poteri di super forza e invulnerabilità, che lo aiuteranno nella sua battaglia con la nuova nemesi Percival Pickens. “Spero che si riduca tutto a una resa di conti tra me e Percival. Ma penso che diventi un po’ più complicato di una semplice battaglia fisica… C’è molta magia oscura. Lui ha poteri, noi abbiamo poteri. Quindi è una sorta di Harry Potter che incontra Stranger Things.”

Come si intuiva nella quinta stagione, Archie e Betty hanno deciso di dare un’opportunità alla loro storia, che prosegue senza troppi intoppi anche in questo arco narrativo. Tuttavia, l’ex della bionda agente FBI (nonché migliore amico di Archie), Jughead, potrebbe tornare alla carica per riconquistarla? “Non mi preoccuperei di questo”, dichiara Apa a TVLine con gran sicurezza. “Non credo che accadrà.”

Inoltre, ci sarà un nuovo episodio musicale di Riverdale, che sarà una versione di American Psycho. Apa rivela di non essere molto presente nel suddetto episodio, ma anticipa che la grande attenzione sarà rivolta sul suo co-star, Casey Cott, che interpreta Kevin: “Lui spacca di brutto nel musical“. Oltre a lui, anche Camila Mendes (Veronica) si esibirà in molte canzoni, accompagnata dalle altre protagoniste.

Riverdale 6 è ancora inedita in Italia, mentre su Netflix la serie è disponibile con le prime cinque stagioni.

