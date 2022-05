Riverdale 7 sarà l’ultima stagione: con questo annuncio improvviso, l’emittente americana CW decreta la fine della serie CW, tratta dai fumetti Archie. In onda dal 2017, il teen drama è divenuto popolare con la distribuzione a livello internazionale su Netflix.

Riverdale ha preso in prestito alcuni dei personaggi originali dei fumetti per poi trasportarli in una versione televisiva più audace. Nelle ultime due stagioni, lo show aveva perso il suo format originale, evolvendosi in trame sempre più insensate e svariati tentativi di riuscire a riconquistare il vecchio pubblico (che nel frattempo aveva smesso di seguirlo).

La sesta stagione, attualmente in onda negli USA, vede i protagonisti Archie, Betty, Veronica, Jughead e Cheryl fare i conti con forze soprannaturali dopo aver sviluppato dei superpoteri.

Riverdale 7 come ultima stagione era una conclusione inevitabile e logica. Sia per via della presunta vendita della CW, che ha quindi preferito chiudere i suoi programmi televisivi visto il futuro incerto, sia perché gli attori del cast hanno intenzione di dedicarsi ad altro.

Lo scorso dicembre, durante una live su Instagram, Lili Reinhart aveva lasciato intendere ai suoi fan che la settima stagione probabilmente sarebbe stata l’ultima. Mesi dopo, anche Camila Mendes aveva alimentato queste voci, dicendosi convinta che la CW avrebbe rinnovato la serie per un’ultima stagione.

Molto spesso i membri principali del cast hanno dichiarato di avere un contratto che li lega a Riverdale per sette stagioni. “È un contratto standard per chi fa televisione, poi non so cosa succederà dopo”, aveva confermato l’interprete di Jughead, Cole Sprouse, in un’intervista uscita nel dicembre 2021. “Il mondo di Riverdale è infinito e può aprirsi a qualunque cosa. Ma penso che la qualità di un prodotto dipenda anche da quando decidere di concluderlo e poter dire ai fan: ‘ Questo è il finale, spero vi sia piaciuto. Vi vogliamo bene’.”

Riverdale 7 saluterà i fan nel 2023. Intanto in Italia si attende la sesta stagione.

