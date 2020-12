La Casa di Carta coreana non è ancora entrata in produzione, ma il suo cast è già stato ufficializzato, almeno in parte.

Il primo remake della serie dei record di Netflix sarà prodotto in Corea del Nord e avrà la regia di Kim Hong-sun, che ha già lavorato ad altri K-Dramas come Voice e The Guest. La sceneggiatura de La Casa di Carta coreana sarà firmata da Ryu Yong-jae, già autore di My Holo Love.

Annunciato solo di recente, l’adattamento è ancora in fase di sviluppo, ma cinque membri del cast de La Casa di Carta coreana sono già stati annunciati, coi rispettivi ruoli confermati per almeno 4 di loro.

Yoo Ti Jae sarà l’omologo di Alvaro Morte, assumendo il ruolo del cervellotico Professore, lo stratega delle rapine alla Zecca di Stato e alla Banca di Spagna nelle cinque stagioni della serie originale Netflix.

Jeon Jong Seo sarà l’alter ego di Ursula Corberò, nei panni dell’impavida e passionale Tokyo, voce narrante della serie e personaggio femminile di spicco per le sue intemperanze. Ad interpretare il magnetico Berlino, che nella serie originale ha il volto di Pedro Alonso, sarà invece Park Jae Joon, mentre Kim Yoon Jin sarà nei panni di Lisbona, l’ex poliziotta Raquel unitasi alla banda di rapinatori (originariamente interpretata da Itziar Ituno).





Per il pubblico internazionale è certamente il suo il volto più noto e riconoscibile, visto che è stata la Sun della serie Lost, nonché protagonista di Mistresses.

Un quinto membro del cast de La Casa di Carta coreana già confermato è Bae Sung Woo, il cui ruolo però deve ancora essere rivelato.

Lo showrunner e ideatore della serie Alex Pina non dovrebbe essere coinvolto nella produzione, ma ha dato il suo benestare all’operazione elogiando la “cultura audiovisiva” creata dagli sceneggiatori coreani che sono riusciti a “diventare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani“. Pina è impegnato con le riprese de La Casa di Carta 5, ultima stagione della serie in arrivo nel 2021.