Il ritorno di Flavio Insinna in Don Matteo 13 è anticipato come l’arrivo di un uragano. Il Colonnello Anceschi infatti viene a conoscenza della relazione tra sua figlia Valentina e il PM Nardi e non sarà proprio contento. L’attore e conduttore non è l’unico che vedremo in azione nell’ottava puntata della stagione, in onda stasera 19 maggio.

L’ingresso di Raoul Bova ha giovato e rinfrescato il format della fiction: gli ascolti sono alle stelle, e il pubblico è rimasto entusiasta dalla performance dell’attore, che ha saputo cogliere al meglio l’atmosfera di Don Matteo, conquistando tutti con il suo Don Massimo.

Ecco le anticipazioni sull’ottava puntata dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?:

A Spoleto c’è stato un tentato omicidio e tutti gli indizi sembrano portare a Caterina, la madre di Federico. Don Massimo è commosso dal passato della donna e vorrebbe aiutarla. Federico, invece, non crede all’innocenza di sua madre e ciò complica ancora di più i loro rapporti. Intanto, in città torna il Colonnello Anceschi, impaziente di rivedere Valentina e sapere chi è l’uomo che sua figlia frequenza, non sapendo minimamente che si tratta del PM Nardi. Infine, Gigi Marzullo sta arrivando in canonica con una troupe televisiva perché intende intervistare Natalina.

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Raoul Bova è Don Massimo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

Il prossimo appuntamento con Don Matteo 13 è fissato per la prossima settimana, sempre in doppio appuntamento, martedì e giovedì.

L’appuntamento con l’ottava puntata di Don Matteo 13 su Rai1 è alle ore 21:25.

