Nessuno avrebbe mai pensato che l’ingresso di Raoul Bova in Don Matteo si sarebbe rivelato un successo sorprendente tra il pubblico. Riuscire a continuare l’operato di Terence Hil, che per vent’anni ha prestato il volto a uno dei personaggi più iconici della tv italiana, non era un’operazione facile. Anzi, molto rischiosa.

Eppure Raoul Bova in Don Matteo ce l’ha fatta: i risultati sono espressi negli ascolti da record registrati nelle ultime settimane. L’uscita di scena di Terence Hill (quarta puntata) è stata seguita da 6.093.000 spettatori (con uno share del 28,8%), numeri che sono nulla in confronto alla prima puntata che ha segnato il debutto del personaggio di Don Massimo: 6.486.000 a fronte di uno share del 31,1%.

La puntata in onda il 5 maggio, che ha visto Giancarlo Magalli come guest star, ha segnato un nuovo record con 6.282.000 di spettatori e uno share del 31,5%. Infine, la settima puntata trasmessa in via eccezionale martedì 17 maggio, non ha risentito del cambio di programmazione, conquistando la bellezza di 5.872.000 spettatori pari al 30.6% di share.

Il dopo-Terence Hill è stato quindi accolto benissimo dal pubblico, che ha premiato l’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo regalando alla fiction ascolti davvero da record, ben superiori alle aspettative. E ora, con tre puntate che ci separano dal finale di stagione, c’è da chiedersi: rivedremo Don Matteo? Oppure Terence Hill ridurrà la sua presenza nella fiction (stratagemma che utilizzerà anche Che Dio ci Aiuti 7 con l’attrice super impegnata Elena Sofia Ricci)?

Don Massimo, il sacerdote giovane che guida la moto, piace al pubblico di Rai1. Il suo approccio umano verso le persone, e il suo “vizio” di ficcarsi sempre in mezzo alle indagini della polizia (proprio come faceva Don Matteo), sono stati premiati. Raoul Bova ha portato una ventata d’aria fresca alla fiction di Rai1, riuscendo ad amalgamarsi con gli altri personaggi – e non era affatto scontato – soprattutto il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica. Visti i numeri, sarebbe un peccato non sfruttare il suo personaggio anche nella prossima stagione.

