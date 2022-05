Giornata importante quella che stiamo vivendo con gli utenti Apple, considerando il fatto che finalmente possiamo toccare con mano le novità dell’aggiornamento iOS 15.5 in seguito all’uscita in Italia. Anticipando leggermente la tabella di marcia di cui si parlava da giorni, ma confermando al contempo che la distribuzione sarebbe avvenuta entro questa settimana, la mela morsicata ha fatto una volta per tutte questo step. Vediamo come stanno le cose, dunque, dopo alcune informazioni che ho iniziato a portare alla vostra attenzione di recente sul nostro magazine.

Riscontri sulle novità dell’aggiornamento iOS 15.5 a poche ore dall’uscita definitiva in Italia

Quali sono, allo stato attuale, le novità dell’aggiornamento iOS 15.5 che possiamo considerare ufficiali per tutti dopo l’uscita in Italia? Occorre partire dal presupposto che il pacchetto software in questione non sia ricco di funzionalità come gli aggiornamenti precedenti, al punto che i più recenti interventi di Apple e si concentrano principalmente su modifiche non destinate a rivoluzionare la nostra esperienza di utilizzo. Si tratta di un presupposto importante per il pubblico iPhone ed iPad che dobbiamo considerare per contestualizzare al meglio il tutto.

Ad esempio, cambia pelle Apple Podcasts, che attraverso l’aggiornamento iOS 15.5 andrà ad includere un’impostazione utile per gli utenti affinché si possa limitare il numero di episodi memorizzati su iPhone o iPad. Senza pesare troppo sulla memoria dei device. Ancora, la sezione Apple Pay Cash dell’app Wallet include adesso anche i pulsanti “Richiedi” e “Invia”. Migliora anche la qualità della connessione HomePod.

Nei prossimi giorni capiremo anche se le novità dell’aggiornamento iOS 15.5 avranno un impatto sulla durata della batteria degli iPhone ed iPad compatibili. Di sicuro, potrebbe venire a galla qualche funzionalità extra nel giro di qualche ora, una volta distribuito l’upgrade su larga scala qui in Italia. A voi come vanno le cose?