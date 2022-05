Giornata importante per gli utenti Apple, in riferimento a coloro che sono in attesa dell’aggiornamento iOS 15.5. Già, perché un po’ a sorpresa nella serata di giovedì ha visto la luce la Release Candidate del pacchetto software, integrando quello che ho analizzato poche ore fa sul nostro magazine. Si tratta dello step finale, come da tradizione per la mela morsicata, prima che veda la luce il firmware stabile per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone o iPad compatibile. Nessuna rivoluzione in programma, è giusto ribadirlo, essendo una semplice transizione verso il ben più importante aggiornamento iOS 16.

Cosa sappiamo sulla Release Candidate di iOS 15.5 e quando esce l’aggiornamento in Europa

Tuttavia, nel caso di iOS 16 ci sarà da attendere. Presentazione in programma a giugno ed uscita prevista non prima di settembre, in concomitanza coi nuovi iPhone 14. In attesa di questo importante appuntamento, non resta altro da fare che concentrarsi sull’aggiornamento iOS 15.5. La diffusione della Release Candidate ci dice fondamentalmente che i lavori siano molto più avanzati di quanto si potesse immaginare, visto che diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato la distribuzione del firmware solo il prossimo mese. In concomitanza, appunto, con l’evento organizzato per svelare al mondo le caratteristiche di iOS 16.

Le cose non stanno così e l’ultima mossa di Apple ci dice fondamentalmente che l’aggiornamento iOS 15.5 con ogni probabilità vedrà la luce la prossima settimana in versione stabile e definitiva. Secondo alcune fonti, pare che la data di uscita sia in programma tra circa cinque giorni. In ogni caso, non oltre la metà della prossima settimana. Sarà interessante scoprire soprattutto l’impatto che il pacchetto software avrà sulla durata della batteria, stando ai feedback del pubblico della mela morsicata non proprio esaltanti sotto questo punto di vista nelle ultime settimane.

Dunque, pochi giorni e potremo analizzare tutti i dettagli riguardanti l’aggiornamento iOS 15.5.

