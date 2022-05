Ci sono almeno due teorie in ballo, per quanto riguarda la questione della data di uscita dell’aggiornamento iOS 15.5 in Italia. In particolare, in molti danno per scontato che la distribuzione ufficiale e definitiva del pacchetto software possa avvenire solo a partire dal mese di giugno, quando avremo modo di conoscere le prime caratteristiche di iOS 16. Insomma, subito dopo l’evento con il quale Apple ci presenterà le principali specifiche del tanto atteso upgrade, avremo uno step di transizione, sulla carta importante per approcciare al meglio la stagione estiva. Abbiamo, tuttavia, altre tesi da valutare questo giovedì.

Cosa dobbiamo sapere sulla data di uscita dell’aggiornamento iOS 15.5 in Italia per il pubblico

Abbiamo parlato in queste settimane del pacchetto software soprattutto per le aspettative che abbiamo nei suoi confronti, in relazione a quanto raccolto di recente con le prime beta in Italia. Oggi, però, va analizzata anche la questione timing come accennato in precedenza. Se da un lato alcuni ritengono logico il rollout dell’aggiornamento iOS 15.5 a giugno, è probabile che Apple possa anticipare i tempi, anche perché stiamo parlando di un upgrade minore non destinato a rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dei modelli compatibili.

In particolare, per quanto riguarda il rilascio pubblico di iOS 15.5, diverse fonti americane ritengono che dovrebbe essere rilasciato entro maggio 2022. Al momento, infatti, gli utenti non sono contenti di come siano andate le cose dopo l’uscita di iOS 15.4 e stanno ancora aspettando che Apple invii un upgrade aggiuntivo per risolvere i problemi. Soprattutto per quanto concerne la durata della batteria. Quella riportata oggi è solo una previsione, considerando il fatto che Apple deve ancora annunciare la data precisa per il suo rilascio.

Vi aggiorneremo appena se ne saprà di più in merito alla data di uscita dell’aggiornamento iOS 15.5 qui in Italia.

