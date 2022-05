Arrivano i primi dettagli più concreti sull’aggiornamento iOS 15.6, a distanza di poche ore dall’apparizione sulla scena della beta pubblica preliminare sul pacchetto software. Un riscontro utile per comprendere come stiano effettivamente le cose, considerando anche quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un articolo necessario per cominciare ad inquadrare il tutto. Quali sono le indicazioni trapelate? Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa che arrivino ulteriori mosse di Apple per il pubblico interessato.

Nuovi riscontri sull’aggiornamento iOS 15.6 dopo la prima beta pubblica qui in Italia

Allo stato attuale, quali sono gli spunti che ci vengono offerti dall’aggiornamento iOS 15.6, a distanza di poche ore dai primi verdetti dopo la beta iniziale? Secondo quanto riportato da MacRumors, pare che al momento non siano state trovate nuove funzionalità nelle versioni beta dagli sviluppatori di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 abilitati a testare il tutto. Dunque, ci sono tutti i presupposti per affermare che si tratti di un aggiornamento minore focalizzato quasi esclusivamente sulla correzione di bug. Considerando il fatto che manchi pochissimo alla presentazione di iOS 16, non ci aspettiamo grosse sorprese fino ad allora.

Del resto, anche Apple non ha fornito informazioni aggiuntive sulla versione del suo OS che risulta in distribuzione in questo momento. Sarà importante capire se la mela morsicata, con l’aggiornamento iOS 15.6 di transizione, sarà quantomeno in grado di assicurare agli utenti una maggiore durata della batteria. Al momento ogni valutazione di questo tipo è ovviamente prematura, ma è probabile che dopo il weekend i partecipanti al programma riescano a fornirci qualche indicazione in più sotto questo punto di vista.

Cosa vi aspettate da Apple attraverso il nuovo aggiornamento iOS 15.6? Vi terremo informati appena ne sapremo di più nei prossimi giorni qui in Italia.