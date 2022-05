Si parla molto in questi giorni dell’aggiornamento iOS 15.5, considerando il fatto che da Apple è arrivata ufficialmente un’altra mossa interessante per il pubblico. Da alcune ore a questa parte, infatti, non è possibile fare passi indietro, nel senso che gli utenti giunti al suddetto pacchetto software sono impossibilitati a procedere con il downgrade verso iOS 15.4.1. Tutto sommato un buon segnale, perché al di là delle novità concepite per il firmware, da noi analizzate subito dopo il rilascio ufficiale con un articolo specifico, questo vuol dire che l’upgrade in questione dia garanzie tali da indurre la mela morsicata a fare questo step.

Stop al downgrade dall’aggiornamento iOS 15.5: i dettagli sull’ultima mossa di Apple

Nessuna anomalia, è giusto premetterlo a coloro che hanno meno dimestichezza con queste tematiche. Basti pensare al fatto che Apple interrompa regolarmente la possibilità di tornare alle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l’uscita di nuovi upgrade. Il tutto con il chiaro intento di incoraggiare i clienti più restii a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi. Per questa ragion, non rappresenta qualcosa di insolito che iOS 15.4.1 non sia più scaricabile. Nessuna rivoluzione, ma un intervento necessario soprattutto per migliorare gli standard di sicurezza dei modelli coinvolti.

Del resto, iOS 15.4.1 si è rivelato un aggiornamento minore con il quale Apple ha provato a risolvere un problema che poteva far scaricare più rapidamente la batteria dell’iPhone, in seguito al lancio di iOS 15.4. Al contempo, con l’aggiornamento iOS 15.5 i tecnici hanno migliorato Apple Cash, oltre ad introdurre nuove funzionalità per i podcast. Il tutto, fino ad arrivare ad una soluzione per un problema con le automazioni domestiche, come confermato da diversi utenti in questi giorni.

Insomma, dover rinunciare ad iOS 15.4.1 non dovrebbe essere un problema per chi ha scaricato l’aggiornamento iOS 15.5.