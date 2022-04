Rob Lowe lascerà 9-1-1: Lone Star per sbarcare su Netflix con una nuova serie? Di sicuro il nuovo format co-creato dall’attore insieme a suo figlio John Owen Lowe e il veterano del genere sitcom Victor Fresco (Santa Clarita Diet, Better off Ted) sarà uno dei prossimi progetti dell’interprete del capitano dei vigili del fuoco di New York Owen Strand.

Rob Lowe e John Owen Lowe, che è anche story editor di Lone Star, uniranno le forze interpretando padre e figlio in Unstable, serie ambientata in una società di ricerca biotecnologica all’avanguardia: la trama è incentrata su “un figlio introverso con problemi nelle relazioni sociali che va a lavorare per suo padre, uomo eccentrico e di grande successo, per salvarlo dal disastro“. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Netflix, Unstable è stata ispirata proprio dalle interazioni che Rob e John Owen Lowe intrattengono sui social media, col figlio che spesso “trolla” con umorismo suo padre.

Rob Lowe si ritroverà dunque a recitare con suo figlio grazie alla viralità dei loro post, che sono diventati un argomento dell’agenda mediatica per il loro grado di diffusione sui social media. “Siamo molto entusiasti di lavorare con Victor, Rob e John Owen“, ha dichiarato Tracey Pakosta, Capo della sezione Comedy di Netflix. L’accoppiata padre-figlio è stata adocchiata dallo streamer nel tentativo di ampliare l’offerta nel genere comedy: “Loro tre – e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente – si adattano perfettamente alla nostra lista crescente di commedie sceneggiate“.

Questo nuovo impegno di Rob Lowe, secondo TvLine, non dovrebbe pregiudicare la partecipazione dell’attore a 9-1-1: Lone Star, spin-off di 9-1-1, nei panni del capo della stazione 126. La serie dovrebbe essere rinnovata a breve per una quarta stagione da Fox.

