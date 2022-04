Colpo di scena in arrivo dagli Usa: Emily VanCamp sarà protagonista nel finale di The Resident. Solo qualche ora fa abbiamo parlato dell’arrivo di un nuovo dottore in corsia proprio in vista del finale e di un possibile rinnovo per una sesta stagione, ma adesso siamo qui per annunciare un ritorno gradito ma che nessuno si sarebbe mai aspettato, quello dell’amata Nic.

A quanto pare Nic Nevin sta tornando nonostante la sua tragica morte lo scorso anno, ed Emily VanCamp, uscita dal drama Fox all’inizio della sua quinta stagione in corso, tornerà nella serie, almeno secondo quanto riporta TVLine. Ad annunciarlo è il co-showrunner Peter Elkoff secondo cui la VanCamp apparirà in “quattro, forse cinque” scene di flashback durante il finale della stagione del 17 maggio.

La bella infermiera ‘tornerà in vita’ solo per permettere a Conrad di voltare pagina. Toccherà a lei aiutare il marito ad abbandonare la sua relazione con Nic e perseguire una storia d’amore con un’altra donna, Billie o Cade. Conrad sa bene di essere ancora ancora al passato tanto da non riuscire ad andare avanti, almeno in amore, e così nel finale di stagione si renderà conto di doversi liberare da questa ancora ma non sa bene come farlo fino a quando in suo soccorso non arriverà proprio la sua adorata moglie:

“Abbiamo iniziato a pensare: cosa tratterrebbe una persona? Bene, l’amore della sua vita che è morto. La madre della sua giovane figlia. Dovevamo trovare un modo per liberarlo e porre fine a quel capitolo. Emily era davvero entusiasta dell’idea di tornare, quindi abbiamo costruito la sua storia attorno a quell’idea”.

La notizia della partenza di Emily VanCamp in The Resident è stata diffusa lo scorso agosto, diverse settimane prima che lo show tornasse per la quinta stagione. A quel punto Nic è stata tenuta lontana dallo schermo per via di un fine settimane alle terme finito poi tragicamente con il famoso incidente stradale che l’ha strappata all’affetto di Conrad e della sua bambina.