Don Matteo 13 su Rai1 va in onda stasera, in via eccezionale, martedì 17 maggio. Dopo aver saltato una settimana causa Eurovision, la fiction recupera raddoppiando l’appuntamento. E così la settima puntata, dal titolo Le colpe degli altri, sarà trasmessa questa sera.

Dopo aver confessato la loro relazione, Marco e Valentina finalmente possono viverla serenamente, ma non tutto sarà rose e fuori. Sarà finalmente l’occasione per Anna di farsi avanti? O il ritorno del Colonnello Valenti mescolerà di nuovo le carte?

Di seguito le anticipazioni:

La storia fra Marco e Valentina scalda gli animi. Adesso che la relazione è alla luce del sole, l’uomo comincia a sentire la differenza di età e teme di non reggere i veloci ritmi della ragazza. Finirà con il parlarne con la sua storica ex: Anna. Quest’ultima deve però fare i conti anche con il colonnello Lucio Valente che, inaspettatamente, le riserverà tenere attenzioni. Chi proprio non riesce a vivere serenamente il periodo è il Maresciallo Cecchini: dopo il distacco con il grande amico Don Matteo, comincia a pensare di portare sfortuna. Preso dal panico, chiederà addirittura un esorcismo a Don Massimo.

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Raoul Bova è Don Massimo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’ottava puntata di Don Matteo 13 andrà invece in onda giovedì 19 maggio. Le ultime due saranno infine trasmesse la prossima settimana, sempre in doppio appuntamento.

L’appuntamento con la settima puntata di Don Matteo 13 su Rai1 è alle ore 21:25.

