Don Matteo 13 non va in onda stasera. Il 12 maggio salta l’appuntamento con la fiction perché c’è la seconda puntata con l’Eurovision Song Contest 2022 sulla rete ammiraglia.

Niente paura: la fiction con Raoul Bova tornerà presto su Rai1. Come vi avevamo annunciato, Don Matteo 13 raddoppia in via eccezionale: Don Massimo, il Maresciallo Cecchini e tutti gli altri personaggi vi aspettano in due serate speciali, rispettivamente martedì 17 (settima puntata) e giovedì 19 maggio (ottava puntata).

Cosa vedremo in queste due serate? Don Massimo è stato ormai finalmente accettato dai residenti di Spoleto. Marco e Valentina vivono la loro storia alla luce del sole, ma al PM inizia a pesare la differenza d’età. Intanto Anna riceve la visita del Colonnello Valenti che ha una proposta allettante da farle. Greta e Federico si riavvicinano, mentre il Maresciallo Cecchini è in crisi: pensa di portare sfortuna.

Assisteremo poi al ritorno di Anceschi. Il Colonnello scoprirà la relazione tra sua figlia Valentina e il PM Nardi e non sarà affatto contento di vederla insieme a un uomo molto più grande di lei. Inoltre, Don Massimo deciderà di indagare sul passato della madre di Federico, diventata principale sospettata in un caso di un omicidio.

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Raoul Bova è Don Massimo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’appuntamento con Don Matteo 13 è quindi rimandato a martedì 17 maggio in prima serata.

