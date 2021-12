A che punto siamo con il rilascio di Harmony OS in Europa e dunque in Italia? Il sistema operativo alternativo ad Android è in piena diffusione in Cina. In particolare poi da ieri 2 dicembre, il produttore ha installato questo sistema operativo mobile su 141 smartphone, tablet e dispositivi smart screen. Di qui l’ovvia domanda: il gran passo in avanti compiuto per il territorio asiatico darà una spinta anche alla distribuzione della stessa esperienza software nel resto del mondo, in Europa e dunque in Italia?

Siamo giunti alla fine del 2021 e Harmony OS per i dispositivi Huawei o Honor nostrani è stata davvero una chimera. Alla vigilia del 2022 si nutrono tante speranze relative all’anno che verrà e queste hanno trovato riscontro pure in alcune dichiarazioni delle ultime ore. In un’intervista rilasciata al quotidiano rumeno Adevarul Derek Yu, presidente di Huawei CB per l’Europa centrale e orientale, ma anche per la divisione Canada settentrionale e Turchia, ha affermato che Huawei potrebbe lanciare il sistema operativo per tutti gli utenti globali nel 2022. Si tratta certamente di una notizia attesa ma per nulla scontata. Vista l’assenza di notizie in merito alla strategia software dell’azienda nelle ultime settimane, era pure messa in discussione la possibilità che non si procedesse al roll-out neanche il prossimo anno e che l’alternativa ad Android rimanesse confinata alla Cina o solo qualche altro paese asiatico.

Nonostante l’ottima prospettiva, c’è pure da chiedersi il perché dell’estremo ritardo nell’arrivo di Harmony OS per tutti gli utenti globali. Sempre Yu ha precisato ch l’attuale versione del sistema operativo era stata pensata principalmente per la Cina e non per il resto del mondo. I numeri dell’OS sono già importantissimi con oltre 100 milioni di utenti. Il software, tra l’altro, promette bene con te e gli utenti che sono passati da Android alla nuova soluzione testimoniano un aumento delle prestazioni di circa il 10%.