A sorpresa, quando ormai nessuno se l’aspettava, arriva la conferma che Black Mirror 6 ci sarà, almeno secondo quanto anticipato da Variety: Netflix avrebbe rinnovato il thriller distopico che negli ultimi anni è diventato una gemma del suo catalogo, vincendo premi e affascinando pubblico e critica.

Il rinnovo di Black Mirror 6, che arriva dopo ben tre anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, non è stato ancora annunciato da Netflix, ma sembra solo una questione di tempo: lo streamer ha rilevato la produzione da Channel 4 dopo la seconda stagione, puntando a trasformare la serie antologica nel maggior riferimento televisivo per il genere sci-fi/distopico, e non ha ancora intenzione di archiviarlo.

Black Mirror 6 dovrebbe seguire lo stesso schema della quinta stagione, con un numero di episodi ridotti a tre e della durata del lungometraggio, almeno stando alle prime fonti che confermano il ritorno della serie. La quinta stagione, a cui aveva partecipato Miley Cyrus nel ruolo di una popstar, era stata preceduta dall’interattivo lungometraggio Bandersnatch. Nel corso della sua storia la serie ha conquistato 2 nomination ai premi BAFTA e 1 nomination ai SAG Awards. Agli Emmy Awards, Black Mirror si è imposta vincendo come miglior miniserie televisiva nel 2012. Sempre agli Emmy, nel 2017 l’episodio San Junipero della terza stagione ha vinto la statuetta come miglior film per la televisione, mentre l’episodio USS Callister della quarta stagione si è aggiudicato quattro premi Emmy nel 2018.

Black Mirror 6 sarà prodotta ancora dalla società indipendente Broke & Bones di Charlie Brooker (creatore del format) e Annabel Jones, legata da un accordo generale a Netflix. Ulteriori dettagli sui temi trattati e sul cast della nuova stagione arriveranno successivamente.

