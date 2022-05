La BBC annuncia, a sorpresa, due grandi ritorni nel cast di Doctor Who, che confermano come l’ex (e di nuovo) showrunner Russell T Davies intenda davvero riportare la serie sci-fi inglese ai suoi sfarzi.

Una settimana esatta dopo la notizia che Ncuti Gatwa interpreterà il Dottore nella quattordicesima stagione, raccogliendo così l’eredità di Jodie Whittaker, l’emittente britannica non si ferma qui.

David Tennant tornerà in Doctor Who nei panni del Decimo Dottore, e non sarà il solo: eppure solo qualche settimana fa, l’attore era rimasto ambiguo su un suo probabile coinvolgimento nella nuova stagione della serie:

“Mi è stata posta una versione di questa domanda negli ultimi 20 anni e ho imparato attraverso un’amara esperienza che non ha senso nemmeno rispondere perché qualunque cosa dico è inventata da chiunque voglia ascoltarla. “Quindi non ha senso che io lo neghi, non ha senso che lo confermi, non ha senso che io menta sulla notizia. Qualunque cosa dico diventerà qualunque cosa Internet vuole che sia”.

A quanto pare ci aveva tutti presi in giro. Insieme a lui, ci sarà anche Catherine Tate, che ha interpretato la companion Donna Noble nella quarta stagione (apparendo anche in diversi episodi speciali).

David Tennant (Harry Potter, Good Omens) ha ricoperto il ruolo del Decimo Dottore proprio sotto la guida di Russell T Davies, dal 2005 al 2010; Catherine Tate, attrice e comica, ha partecipato alla serie dal 2006 al 2010.

Mentre i creatori dello show tacciono su quale sarà il contributo del duo nella prossima stagione, le loro scene andranno sicuramente in onda in occasione del sessantesimo anniversario di Doctor Who.

In un comunicato stampa, Davies ha anticipato velatamente qualcosa: “Sembra impossibile – prima annunciamo un nuovo Dottore, e poi un vecchio Dottore, insieme alla meravigliosa Donna, cosa diavolo sta succedendo? Forse questa è una storia che manca. O un mondo parallelo. O un sogno, o un trucco, o un flashback. L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia di una vita”.

