Nuovo appuntamento con la serie tv Il giro del mondo in 80 giorni, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento, una rilettura in chiave moderna del famoso romanzo di Jules Verne, è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti.

Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare il mondo in 80 giorni.

In questa versione, propone lui stesso l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma interpreta il ruolo del cameriere Jean Passepartout (nell’originale un uomo caucasico e non di colore). Leonie Benesch è Abigail Fix, una giornalista che si ribella al suo editore che pubblica i suoi pezzi sotto un nome maschile. Nella storia originale, Fix è un detective di Scotland Yard che sospetta che Fogg sia responsabile di una rapina in banca e si presenta per inchiodarlo a metà del viaggio.

La serie è andata in onda per la prima volta su BBC proprio due anni fa, dopo le feste di Natale. Finalmente è arrivata anche in Italia. La seconda puntata, composta da due nuovi episodi, sarà trasmessa stasera, 29 dicembre, su Rai2.

Quando il terzetto si ritrova sulle coste dello Yemen, Phileas Fogg decide di correre il rischio di attraversare il deserto del “quarto vuoto” (il Rubʿ al-Khālī), lasciando indietro Fix. La loro guida, però, si rivela essere un ladro, e Fogg e Passepartout si ritrovano soli nel deserto, nel bel mezzo di una tempesta di sabbia. Fix è furibonda per essere stata lasciata indietro e per cercare aiuto si rivolge alla nobildonna inglese Jane Digby e a suo marito, lo sceicco Medjuel el Mezrab. Quando però Jane rivela a Fix delle scomode verità, la ragazza si pone il dubbio se continuare o meno il viaggio.

A seguire, il quarto episodio porta in India. Arrivati alla fine di un binario morto, i tre si ritrovano nello sperduto villaggio di Narupani, dove tutti sono impegnati nei preparativi di un matrimonio, fino a che i soldati inglesi non arrestano lo sposo, un sepoy che aveva disertato. Fogg è determinato a proseguire il suo viaggio, ma tenta di intercedere in favore del soldato indiano arrestato. Nel frattempo, Passepartout, deluso da alcuni atteggiamenti di Fogg, non sa se accordargli ancora il proprio aiuto mentre, a seguito di alcune scoperte fatte sul conto di suo padre, Fix si sente completamente sola e smarrita.

L’appuntamento con la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni è per stasera ore 21:20 su Rai2.

