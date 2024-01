Si conclude Il giro del mondo in 80 giorni, produzione franco-britannica di Slim Film Plus Television e Federation Entertainment per France Télévisions, ZDF e RAI. Il nuovo adattamento, una rilettura in chiave moderna del famoso romanzo di Jules Verne, è composto da otto episodi dalla durata di 52 minuti.

Stasera, 5 gennaio, va in onda l’ultima puntata composta da due episodi conclusivi.

Pubblicata per la prima volta in francese nel 1872, la storia originale segue un eccentrico inglese, Phileas Fogg, che accetta una scommessa nel suo elegante British Reform Club di circumnavigare il mondo in 80 giorni.

In questa versione, propone lui stesso l’idea – per ragioni sconosciute ma apparentemente romantiche – ed è accompagnato da un’audace giornalista donna, mentre l’attore franco-maliano Ibrahim Koma interpreta il ruolo del cameriere Jean Passepartout (nell’originale un uomo caucasico e non di colore). Leonie Benesch è Abigail Fix, una giornalista che si ribella al suo editore che pubblica i suoi pezzi sotto un nome maschile. Nella storia originale, Fix è un detective di Scotland Yard che sospetta che Fogg sia responsabile di una rapina in banca e si presenta per inchiodarlo a metà del viaggio.

La serie è andata in onda per la prima volta su BBC proprio due anni fa, dopo le feste di Natale. Finalmente è arrivata anche in Italia. Di seguito, le anticipazioni sugli ultimi due episodi che vedremo stasera.

Fogg, Fix e Passepartout sono a bordo di una diligenza nel selvaggio West americano, in viaggio verso la Ferrovia Transcontinentale, nella speranza di raggiungere New York in tempo per l’ultima tratta del loro viaggio. Ma quando lo sceriffo federale Bass Reeves chiede loro un passaggio per consegnare un criminale alla giustizia, il terzetto si ritrova coinvolto nella lotta di Reeves per scoprire che è anche la loro lotta.

Nel finale di stagione, Fogg, Fix e Passepartout arrivano a New York e scoprono che in tutta la città si parla di loro. Fogg capisce che c’è una persona che deve vedere prima di partire da New York e mette a repentaglio la scommessa pur di incontrarla, ignaro delle altre insidie che cela la città. Nel frattempo, Fix e Passepartout si preparano a fare ritorno a Londra e si chiedono cosa significhi per loro ritornare a casa.

L’appuntamento con la quarta e ultima puntata de Il Giro del Mondo in 80 giorni è per stasera ore 21:20 su Rai2.

