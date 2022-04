David Tennant è tornato a parlare delle insistenti voci che lo vedrebbero tornare in Doctor Who nella prossima stagione che, come sappiamo, vedrà Russell T Davies di nuovo al timone, dopo l’addio dello showrunner Chris Chibnall.

Mentre il tempo di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore sta per volgere al termine – il suo ultimo episodio uscirà nell’autunno di quest’anno su BBC – si fa sempre più insistente il toto-nome di colui o colei che la sostituirà. Al momento c’è una lista di potenziali attori che potrebbero vestire i panni del nuovo Signore del Tempo, ma i fan più appassionati sperano ancora in un ritorno di David Tennant.

L’attore ha vestito i panni del Decimo Dottore dalla seconda alla quarta stagione (2005-2010), ed è tutt’ora uno dei più amati nell’universo di Doctor Who. Le indiscrezioni su un suo ritorno si sono fatte sempre più forti, tanto che Tennant ha deciso di replicare dando una risposta enigmatica.

In un recente panel che si è tenuto in un Comic Con tedesco, la star britannica ha dichiarato di tenersi a distanza dalle speculazioni che circolano in rete e poi ha aggiunto:

“Mi è stata posta una versione di questa domanda negli ultimi 20 anni e ho imparato attraverso un’amara esperienza che non ha senso nemmeno rispondere perché qualunque cosa dico è inventata da chiunque voglia ascoltarla. “Quindi non ha senso che io lo neghi, non ha senso che lo confermi, non ha senso che io menta sulla notizia. Qualunque cosa dico diventerà qualunque cosa Internet vuole che sia”.

“Voglio dire, sarebbe un’idea piuttosto strana”, ha aggiunto. “E non è qualcosa che ti aspetteresti necessariamente da Doctor Who. Quindi, non cercherò di darti di più perché qual è il punto?”

Se accadesse, il ritorno di Tennant coinciderebbe con il ritorno di Russell T Davies come showrunner per il 60° anniversario dello show, che si celebrerà nel 2023.

