Scelto il nuovo Dottore in Doctor Who 14. Con un annuncio passato un po’ in sordina (a differenza dei grandi eventi in passato), la BBC ha annunciato il successore di Jodie Whittaker, che prenderà il suo posto nell’imminente stagione, che segna anche il ritorno dell’ex showrunner Russell T Davies alla guida della serie britannica.

Ncuti Gatwa è il nuovo Dottore in Doctor Who 14. Dopo mesi di speculazioni e toto-nomi, la giovane star di Sex Education sarà il quattordicesimo Signore del Tempo a bordo del TARDIS.

Classe ’92, l’attore ha così commentato il suo nuovo ruolo: “Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. Un mix di profondo onore, oltre che eccitato e ovviamente un po’ spaventato. Questo ruolo e show significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito quella responsabilità e privilegio unici con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso”.

Ncuti Gatwa ha espresso anche la sua ammirazione per lo showrunner di Doctor Who: “Russell T Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente. Il parco giochi metaforico di un attore. L’intero team è stato così accogliente a mettere il proprio cuore allo spettacolo. E quindi per quanto sia intimidito, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, potrei avere solo un cuore ma sto dando tutto per questo spettacolo .”

Nel frattempo, lo showrunner Russell T. Davies ha commentato: “Il futuro è qui ed è Ncuti! A volte il talento entra dalla porta ed è così brillante, audace e brillante, mi limito a fare un passo indietro e ringrazio le mie stelle fortunate. Ncuti ci ha abbagliato, si è impadronito del Dottore e ha posseduto quelle chiavi del TARDIS in pochi secondi. È un onore lavorare con lui e uno spasso, non vedo l’ora di iniziare. Sono sicuro che muori dalla voglia di saperne di più , ma per ora ci stiamo razionando, con il meraviglioso finale epico di Jodie che deve ancora arrivare. Ma vi prometto, il 2023 sarà spettacolare!”