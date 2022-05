Sulle frequenze di RTL 102.5 arriva l’in bocca al lupo dei Maneskin a Mahmood e Blanco, in gara stasera alla finale di Eurovision Song Contest 2022.

Ieri pomeriggio i Måneskin sono stati ospiti del programma The Flight, in collegamento da Torino in occasione della finale dell’Eurovision, dove oggi saranno ospiti.

Vincitori del Festival di Sanremo nel 2021 con la canzone Zitti E Buoni, i Maneskin hanno poi trionfato anche in Europa riportando il contest musicale internazionale nel nostro Paese. Torino è stata la città scelta; il Piemonte la regione. Sul palco un trio di conduttori eccezionali comporto da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini.

Stasera io Maneskin saranno ospiti della finale di ESC, dopo essersi esibiti anche sul palco della finale del Festival di Sanremo. Due plachi diversi, due location diverse per due eventi diversi ma “L’emozione è pari. La stessa identica”, ha detto Thomas ai microfoni di RTL 102.5.

Non è mancato un sincero in bocca al lupo a Mahmood e Blanco, che stasera presenteranno Brividi nella nuova versione ideata appositamente per l’ESC.,

“Spaccate tutto, portatela a casa”, hanno detto i Måneskin: questo il loro augurio a Mahmood e Blanco, attesi sul palco di Torino in rappresentanza del nostro Paese. L’Italia riuscirà nell’impresa della doppietta? Stando ai dati aggiornati sembra proprio di no. La favorita alla vittoria è l’Ucraina – complice il coinvolgimento nel conflitto contro la Russia di Putin – e per l’Italia (forse) neanche il podio.

Ma tutto è ancora da vedere e questi non so che i primi pronostici disponibili in rete dopo le due semifinali nelle quali l’Italia non si è esibita in quanto parte dei Big5 insieme a Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Per le 5 nazioni fondatrici la prima esibizione live sul palco è in programma per stasera.

