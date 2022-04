Cambia il testo di Brividi di Mahmood e Blanco per Eurovision 2022. A differenza della versione originale presentata al Festival di Sanremo 2022, nella nuova versione ci sarà un taglio. BIGLIETTI IN VENDITA PER EUROVISION 2022

Michelangelo – il produttore del pezzo – era a lavoro per ridurre la durata del brano, consentendo a Mahmood e Blanco di rientrare nei 3 minuti massimi imposti dal regolamento dell’Eurovision Song Contest 2022 e adesso il risultato è finalmente ufficiale.

A condividere il testo di Brividi di Mahmood e Blanco per Eurovision 2022 è il sito stesso dell’evento musicale che svela il taglio apportato dal produttore. Si tratta del terzo ritornello che differirà leggermente dagli altri e dalla versione originale.

Se il ritornello originale infatti recita:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

La nuova versione del terzo ritornello sarà ridotta e tagliata in questo modo:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Questa modifica consente alla nuova versione di Brividi di non superare i 3 minuti imposti per la partecipazione all’ESC 2022 che quest’anno si terrà a Torino, dopo il trionfo dei Maneskin.

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos‘è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera e tu,

sei il contrario di un angelo e tu,

sei come un pugile all‘angolo e tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi e ti vorrei amare,

ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi