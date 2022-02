The Winchester si farà per la gioia dei fan di Supernatural che avranno modo di ritornare a quei momenti sperando di rivedere ancora insieme i due fratelli televisivi per eccellenza. L’annuncio è arrivato qualche ora fa da The CW che ha finalmente confermato ufficialmente l’ordine del pilot dello spin-off di Supernatural prodotto da Jensen Ackles, uno dei fratelli Winchester della serie cult, ma cosa ci sarà al centro della trama?

The Winchesters è incentrato sui genitori di Dean e Sam Winchester, John e Mary, ed è descritto come “l’epica, storia d’amore non raccontata di come i due si sono incontrati e innamorati e di come hanno messo tutto in gioco tutto non solo per salvare il loro amore ma il mondo intero”. Le anticipazioni rivelano anche che la storia sarà raccontata dal punto di vista del loro figlio maggiore e che proprio Dean sarà la voce narrante della serie (quindi ci sarà, in qualche modo, anche Jensen Ackles).

In Supernatural, John e Mary sono stati interpretati da giovani da Matt Cohen e Amy Gumenick mentre nella versione adulta hanno avuto il volto di Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith, a chi spetterà tornare? Proprio Dean Morgan in passato non ha fatto mistero della sua voglia di tornare sul set della serie per dare vita a John Winchester, ma lo farà anche senza i due ‘figli’?

Il co-produttore esecutivo di Supernatural Robbie Thompson scriverà il pilot e fungerà da produttore esecutivo insieme a Jensen Ackles e sua moglie Danneel Ackles (tramite la loro società di produzione Chaos Machine). I fan adesso sono pronti a capire se in qualche modo anche Jared Padalecki verrà coinvolto nel progetto oppure no anche se in tempi non sospetti lo stesso attore su Twitter si era definito ‘sventrato’ alla notizia riferendo di non essere stato informato prima dell’annuncio ufficiale.

Cosa ne sarà adesso dell’amicizia tra gli ex compagni di cast?