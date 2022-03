Bianca Kajlich in The Winchesters e con lei si allarga ancora il cast dello spin-off di Supernatural che ci porterà alle origini della saga familiare più intensa e amata degli ultimi anni. Tutti la conoscono come lo sceriffo di Legacies, colei che è riuscita a prendere il posto lasciato vacante dall’indistruttibile Matt Donovan, diventato sindaco della città.

Toccherà proprio allo sceriffo Machado unirsi al cast di The Winchesters in un ruolo tutto nuovo ovvero quello di Millie Winchester, ma cosa ne sarà dello spin-off di The Vampire Diaries? La serie è davvero a rischio cancellazione?

Bianca Kajlich in The Winchesters sarà la madre di John Winchester e nonna di Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) di Supernatural. Secondo la descrizione del personaggio, si tratta di una donna laboriosa e tenace che ha fatto da madre e da padre a suo figlio negli ultimi quindici anni. Preoccupata che suo figlio John si prendesse cura di suo padre, Millie vuole impedirgli di perseguire una vita pericolosa ma tutto sta per cambiare.

L’attrice ha all’attivo una partecipazione come regular in Le Regole dell’Amore della CBS per sette stagioni, è anche apparsa in Bosch , Undateable e nei film 30 Minutes or Less e Caccia al Mostro. Il suo impegno al cinema o nei film tv è ormai datato 2014 ma in tv ha continuato ad essere una presenza fissa nelle serie fino a Legacies e, ora, in The Winchesters.

Nei giorni scorsi al cast della serie si sono uniti Meg Donnelly nel ruolo della giovane Mary Winchester e Drake Rodger nel ruolo del giovane John Winchester. Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Dean Winchester come narratore della serie, sarà lui a raccontare la complicata storia d’amore dei suoi genitori e la loro vita. Il resto lo scopriremo solo nella prossima stagione televisiva quando la serie prequel prenderà il via sperando che abbia più fortuna dei vari spin-off legati alla serie madre.