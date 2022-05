Virgin River 4 esce a giugno su Netflix, con 10 nuovi episodi tratti dai romanzi rosa di Robyn Carr: con le prime immagini della nuova stagione, lo streamer ne ha annunciato il debutto fissato per la fine della primavera.

Il rilascio di Virgin River 4 è fissato per il 20 giugno 2022, quando i nuovi episodi saranno distribuiti, come sempre un un’unica soluzione, per gli abbonati Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le prime immagini promozionali di Virgin River 4 ritraggono i protagonisti Mel Monroe e Jack Sheridan apparentemente ancora insieme e felici, nonostante nel finale della stagione 3 un cliffhanger abbia lasciato in sospeso il destino della coppia. Mel ha confessato a Jack di essere incinta, ma di non sapere se sia lui il padre o se la gravidanza sia frutto della procedura di fecondazione assistita a cui si è sottoposta a Los Angeles quando ha realizzato che Jack non voleva figli. Una storyline che inizialmente aveva trovato scettica anche la protagonista Alexandra Breckenridge.

Virgin River 4 dovrà quindi risolvere il dubbio: Mel è incinta di Jack o del suo defunto marito Mark grazie alla fecondazione in vitro? La showrunner della serie, Sue Tenney ha dichiarato in precedenza a TVLine che entro la fine della quarta stagione la vicenda sarà chiarita.

Ecco intanto le foto promozionali di Virgin River 4, in arrivo il 20 giugno su Netflix. La serie è già stata rinnovata per una quinta stagione, le cui riprese sono però sospese: questo ritardo della produzione ha permesso ad Alexandra Breckenridge di tornare nella sesta ed ultima stagione di This Is Us.

Continua a leggere su optimagazine.com